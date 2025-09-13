Festival. Día por día, así quedó la grilla del Cosquín Rock 2026

El festival se realiza los próximos 14 y 15 de febrero del año que viene.

Franz Ferdinand, Fito Páez, The Chemical Brothers (dj set), Bersuit Vergarabat, Abel Pintos, Hermanos Gutiérrez, Airbag, Lali, David Ellefson, Devendra Banhart y Marky Ramone son algunos de los números centrales del Cosquín Rock 2026, a realizarse los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

Este viernes, la cuenta de Instagram y X del festival lanzó la grilla dividida por día, que quedó conformada de la siguiente manera.

Día 1. Sábado 14 de febrero

1915, Amigo de artistas, Abel Pintos, Arkadyan, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Brigado Crew, Druz, Los Caligaris, Chechi de Marcos, Ciro y los Persas, Cruzando el Charco, Cuarteto de Nos, Dillom, El Kuelgue, El Zar, Emi, Eruca Sativa, Estelares, Fantasmagoria, Franz Ferdinand, Girl Ultra, Hermanos Gutiérrez, Indios, Jóvenes Pordioseros, Kil Flora, La Franela, La Mississippi, La Vela Puerca, Lali, Las Pelotas, Las witches, Le Dracs, Lehar, Les Diabolettes, Los Espíritus, Los Mentidores, Louta, Marilina Bertoldi, Microtul, Misty Soul Choir, Niño Monja, Pablo fierro, Perro Suizo, Piti Fernández, Ryan, Santiago García, Tango & Roll, The Chemical Brothers (DJ set), Turf, Un Muerto Más, Valentín Huedo, Victoria Whynot, Viejas Locas (x Fachi y Abel) y Wayra Iglesias.

Día 2. Domingo 15 de febrero

Agarrate Catalina, Ainda, Airbag, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Blair, Bulldozer Blues Band, Caras Extrañas, Cordelia’s Blues, Coti, Crystal Thomas & Luca Giordano, CTM, David Ellefson, Deer Jade, Devendra Banhart (solo), Divididos, Dorian, Dum Chica, El Club de la Serpiente, El Plan de la Mariposa, Fito Páez, Franky Wa, Gauchito Club, Gauchos of the Pampa, Cisa Londero & Toyo Bacoso, Glauco Di Mambro, Cold’s Band & Anastasia Amarante, Grasshopper’s, Guasones, Gustavo Cordera, Kapanga, Kölsch, Lamos de Sal, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Malandro, Mariano Mellino, Marky Ramone, Matthias Panznani, Morat, Nina Partela, Pappo x Juanse, Peces Raros, Renzo Leali, Nosy Comeez, Rudy, Silvestre y la Naranja, Six Sex, Sofi Mora, Tex, Trueno, Wanda Jael, Xime Monzón e Ysy A.