La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, llevará adelante este domingo 21 de diciembre, a las 16:00, el festejo por el “Día Más Largo” en el Paseo de las Rosas, con diversas presentaciones musicales y actividades para toda la familia.

USHUAIA.- Las actividades darán comienzo a las 16:00 con el Paseo Gastronómico, el Paseo Navideño de Emprendedores, donde 20 emprendedores y emprendedoras locales exhibirán sus productos. Desde las 17:00 se llevarán adelante en el Museo de la Ciudad – Casa Pena clases de cerámica, estando presente también en la Antigua Casa Beban la Muestra Festival Efímero. Entre las presentaciones musicales estarán presentes Sashu DJ, Lauta, Vozenoff, Boyska y la 70/30 desde las 19:00. Amenizando la jornada habrá cervecerías y la escuela de coctelería Club de Pingüinos para las que se requiere a las y los asistentes llevar su vaso reutilizable.