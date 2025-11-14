Fernando Aaron Moreira será imputado por homicidio tras el fallecimiento de la víctima

Moreira enfrentará una causa penal por el delito de homicidio, luego de que se confirmó la muerte de Alberto Scariot, el hombre de 40 años que había sido apuñalado durante una pelea ocurrida el lunes por la mañana en el barrio Los Cisnes, en Río Grande.

RÍO GRANDE. – Fernando Aaron Moreira había sido detenido el pasado lunes tras el ataque a Alberto Scariot y fue indagado el miércoles por el delito de homicidio en grado de tentativa, dado que la víctima permanecía internada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Río Grande. Sin embargo, el jueves se confirmó su fallecimiento, consecuencia de las múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

En el mismo hecho también resultó herido el hijo de Scariot, un menor de 14 años, quien sufrió lesiones leves y fue dado de alta pocas horas después de recibir atención médica.

Con el deceso confirmado, la jueza Cecilia Cataldo, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 3, dispuso recalificar la causa como homicidio. Esto requerirá que Moreira sea nuevamente indagado, ya que en la primera audiencia solo había sido notificado por tentativa de homicidio y lesiones.

Autorización al INCUCAI

Tras confirmarse la muerte de Scariot, la jueza Cataldo autorizó la ablación de los órganos que no fueron afectados por la agresión ni interfieren con la autopsia judicial. El operativo estuvo a cargo del INCUCAI, organismo que había sido notificado luego de que los médicos certificaran la muerte cerebral del paciente, quien permanecía conectado a un respirador mecánico.

Según trascendió, el donante aportará hígado y riñones, los cuales serán destinados al listado de emergencia nacional para personas en espera de trasplante.

Alberto Scariot