“Feriantes del fin del Mundo” llegó al paseo del muelle

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante la primera edición del año de “Feriantes del Fin del Mundo” en el Paseo del Muelle “Mingo Gutiérrez” ubicado en Beauvoir 531 de la ciudad de Río Grande.

Durante tres jornadas cientos de vecinas y vecinos se acercaron a recorrer el espacio que reunió a emprendedores y emprendedoras locales, con una amplia variedad de productos artesanales y gastronomía regional.

En este marco se desarrolló la noche de artesanos y artistas, coordinada en conjunto con la agrupación Jóvenes Argentinos TDF, una jornada especial que contó con espectáculos musicales y la participación de Oscar “El Perro”, el grupo Andanzas, Fuego Ladies, Herencia Gaucha, Fuego y Pasión, Nelson Soria y Amigos, entre otros artistas locales. Además, el evento estuvo musicalizado por DJ Maxi quien acompañó la jornada con sets en vivo.

En este sentido, Fernando Padilla, secretario de coordinación política, expresó que “comenzamos el año trabajando junto a emprendedores, artesanos y artistas locales, tal como nos propusimos en nuestra agenda de trabajo. Este fue el primer evento de muchos que se van a desarrollar en el Paseo del Muelle, y tuvo una concurrencia masiva por parte de la comunidad”.

“Fueron tres jornadas nocturnas de arte y música variada, pensadas para darle espacio y empuje a la cultura local, fortaleciendo tanto la producción comercial como el talento de nuestros artistas” recalcó el secretario.