Feria INTA Ushuaia, de producción local

Este viernes 6 de febrero nos volvemos a encontrar en la Feria INTA para seguir construyendo otra forma de consumir: más cercana, más consciente, más nuestra.

En el INTA Ushuaia vas a encontrar alimentos de estación, huevos locales, plantines, biopreparados y elaboraciones artesanales, de manos de quienes producen y habitan el territorio fueguino.

Participan Huertas Fueguinas, Avicultores de la Tierra de los Fuegos y productoras y productores locales.

Viernes 6 de febrero

17 a 19 h

Gob. Deloqui 1416, Ushuaia