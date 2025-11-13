FEHGRA reunió a la Región NOA en Jujuy

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Jujuy y el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots. Participaron dirigentes empresarios del NOA y autoridades provinciales.

JUJUY.- La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto a la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy, organizó en la capital jujeña la Reunión Regional del NOA, que reunió a representantes de las Entidades asociadas de Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Las Termas de Río Hondo y Jujuy.

El acto de apertura fue encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el vicepresidente de la Federación a cargo del Departamento de Entidades, Claudio N. Aguilar; el coordinador de la Región NOA de FEHGRA, Raúl Kotler; y el presidente de la Cámara anfitriona, Cristian Boglione.

En su mensaje, el gobernador Carlos Sadir destacó la importancia del turismo como motor de crecimiento económico: es “generador de puesto de trabajo”, y añadió: “el objetivo es atraer turismo y buscar la manera de brindar servicio de excelencia”. Agregó: “Estoy muy contento por recibir a todos los miembros de FEHGRA del país. Es muy importante para Jujuy y para la región porque sirve para combinar experiencia y trabajar en forma conjunta”.

El presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, remarcó que las reuniones regionales son instancias estratégicas de planificación y cooperación público-privada, esenciales para construir una visión compartida sobre el desarrollo del turismo y promover políticas que fortalezcan la actividad en cada destino del país.

Participaron también el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar; el secretario de Cultura y Turismo del Municipio, Luciano Córdoba; el ex presidente de FEHGRA, Roberto Brunello; integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación, como Rafael Miranda y José Luis Recchia; y empresarios y representantes del sector turístico de la región.

Como es habitual, las reuniones regionales de FEHGRA se desarrollan previo al próximo encuentro de Consejo Directivo de la entidad, con el objetivo de compartir diagnósticos, debatir problemáticas comunes y definir líneas de acción para el fortalecimiento institucional y sectorial en todo el país.

