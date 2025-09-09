FEHGRA organiza el XXII Coloquio Tributario, que analiza cómo impulsar la competitividad del sector

Destacados especialistas debatirán sobre los desafíos fiscales y las herramientas estratégicas que impactan positivamente en la sustentabilidad de la hotelería y la gastronomía. 18 y 19 de septiembre, en Córdoba.

CÓRDOBA.- La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) llevará a cabo el XXII Coloquio Tributario, el 18 y 19 de septiembre de 2025, en la Ciudad de Córdoba, con el lema “La actualidad fiscal del sector y la necesaria reforma tributaria”.

Organizado por el Departamento de Política Tributaria, a cargo del vicepresidente Rafael Miranda, el encuentro forma parte sustancial de la agenda institucional y es una plataforma de referencia para el análisis y el debate de los temas fiscales que afectan de manera directa en el sector.

“La realidad tributaria impacta de manera transversal en nuestras PyMEs. El Coloquio es un espacio de reflexión y propuestas que nos permite seguir revisando las problemáticas actuales y proyectar soluciones de fondo. Buscamos generar consensos y visibilizar los temas urgentes que condicionan la competitividad de nuestra actividad”, subrayó Rafael Miranda.

Participarán destacados especialistas, como el abogado y docente Germán Krivocapich, administrador Gubernamental de Ingresos Públicos; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Federal de Turismo; Humberto J. Bertazza, presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario; el economista Matías Surt, socio director de Invecq Consultora Económica; los reconocidos abogados Graciela N. Manonellas y Gastón A. Miani; el contador y docente Alberto M. Gorosito, entre otros referentes.

En el marco del Coloquio, el podcast Cerrame La Ocho, conducido por Martín Blanco y Sebastián Ríos, realizará una transmisión en vivo bajo el lema “Rentabilidades gastronómicas y la supervivencia en esta nueva escena país”.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

La crisis del sector y el necesario plan de acción.

La expansión de impuestos locales en el sector.

¿Puede reemplazar el IVA al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a las Tasas de Seguridad e Higiene?

El impacto de los alojamientos informales en la actividad.

Inocencia Fiscal: ¿Nuevo Paradigma De Arca?

¿Qué hacemos con la Inteligencia Artificial?

El encuentro reúne a empresarios, dirigentes y especialistas, y reafirma el compromiso de FEHGRA en el diseño de políticas que favorezcan la sustentabilidad y el desarrollo de la hotelería y la gastronomía argentina.

Transmisión en vivo por el canal de @fehgra en YouTube.

FUENTE: FEHGRA – Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina