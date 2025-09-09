FEHGRA organiza el XXII Coloquio Tributario, que analiza cómo impulsar la competitividad del sector

Destacados especialistas debatirán sobre los desafíos fiscales y las herramientas estratégicas que impactan positivamente en la sustentabilidad de la hotelería y la gastronomía. 18 y 19 de septiembre, en Córdoba.
CÓRDOBA.- La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) llevará a cabo el XXII Coloquio Tributario, el 18 y 19 de septiembre de 2025, en la Ciudad de Córdoba, con el lema “La actualidad fiscal del sector y la necesaria reforma tributaria”.
Organizado por el Departamento de Política Tributaria, a cargo del vicepresidente Rafael Miranda, el encuentro forma parte sustancial de la agenda institucional y es una plataforma de referencia para el análisis y el debate de los temas fiscales que afectan de manera directa en el sector.
“La realidad tributaria impacta de manera transversal en nuestras PyMEs. El Coloquio es un espacio de reflexión y propuestas que nos permite seguir revisando las problemáticas actuales y proyectar soluciones de fondo. Buscamos generar consensos y visibilizar los temas urgentes que condicionan la competitividad de nuestra actividad”, subrayó Rafael Miranda.
Participarán destacados especialistas, como el abogado y docente Germán Krivocapich, administrador Gubernamental de Ingresos Públicos; Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo Federal de Turismo; Humberto J. Bertazza, presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario; el economista Matías Surt, socio director de Invecq Consultora Económica; los reconocidos abogados Graciela N. Manonellas y Gastón A. Miani; el contador y docente Alberto M. Gorosito, entre otros referentes.
En el marco del Coloquio, el podcast Cerrame La Ocho, conducido por Martín Blanco y Sebastián Ríos, realizará una transmisión en vivo bajo el lema “Rentabilidades gastronómicas y la supervivencia en esta nueva escena país”.
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
- La crisis del sector y el necesario plan de acción.
- La expansión de impuestos locales en el sector.
- ¿Puede reemplazar el IVA al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a las Tasas de Seguridad e Higiene?
- El impacto de los alojamientos informales en la actividad.
- Inocencia Fiscal: ¿Nuevo Paradigma De Arca?
- ¿Qué hacemos con la Inteligencia Artificial?
El encuentro reúne a empresarios, dirigentes y especialistas, y reafirma el compromiso de FEHGRA en el diseño de políticas que favorezcan la sustentabilidad y el desarrollo de la hotelería y la gastronomía argentina.
- Transmisión en vivo por el canal de @fehgra en YouTube.
FUENTE: FEHGRA – Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina