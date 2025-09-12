FEHGRA Educa 2025: Ciclo de Charlas para el sector hotelero gastronómico

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), junto a la Universidad Siglo 21, presenta un nuevo ciclo de seis encuentros formativos virtuales, gratuitos y abiertos a todo el sector. La primera MasterClass será sobre Inteligencia Artificial aplicada a la hotelería y la gastronomía.

En el marco de la propuesta FEHGRA Educa 2025, el Departamento de Capacitación y Formación Profesional de FEHGRA lanza el Ciclo de Charlas, organizado en conjunto con la Universidad Siglo 21. Está compuesto por seis encuentros sincrónicos, de dos horas de duración cada uno, diseñados bajo modalidad virtual. Las charlas se dictarán los martes a las 15 horas, cada quince días, y están abiertas a todo el sector hotelero gastronómico.

Cada encuentro será dictado por docentes facilitadores, quienes trabajarán con estrategias dinámicas y recursos prácticos, garantizando un aprendizaje significativo y directamente vinculado a la realidad laboral. Los participantes recibirán un certificado de participación.

Programa del Ciclo de Charlas

1. IA aplicada a la hotelería y la gastronomía – 16 de septiembre

2. Menús inclusivos y sostenibles – 30 de septiembre

3. Innovación y bienestar en la hospitalidad – 14 de octubre

4. Gastronomía del futuro – 28 de octubre

5. Rentabilidad inteligente: finanzas y stock en la industria gastronómica y hotelera – 11 de noviembre

6. Nuevas tecnologías y prácticas en turismo sostenible – 25 de noviembre

Primera MasterClass: “IA aplicada a la hotelería y la gastronomía”

El martes 16 de septiembre, a las 15 h., se desarrollará la primera charla, que estará dedicada a mostrar el impacto de la Inteligencia Artificial en el sector hotelero gastronómico.

Se abordarán los siguientes ejes: Conceptos clave de IA en hotelería y gastronomía: ecosistema de herramientas actuales; Experiencia del cliente con IA: chatbots, asistentes virtuales, recomendaciones de menú, upselling de habitaciones, experiencias personalizadas; Traducción automática y asistentes multilingües; Optimización de procesos internos: gestión predictiva de reservas y ocupación, automatización de campañas de marketing digital, segmentación y análisis de datos en tiempo real; Innovación y futuro: IA generativa aplicada al diseño de menús, experiencias y campañas en el sector.

Inscripción: https://questionpro.com/t/AY4wFZ7Axi / Más información: fehgra@fehgra.org.ar

FUENTE: FEHGRA – Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina