Febrero en modo celebración: el amor y el carnaval se encuentran en una escapada XXL.

El fin de semana largo de Carnaval coincide con San Valentín y transforma este febrero en la excusa perfecta para viajar, celebrar y regalarse tiempo de calidad. Hoteles de Argentina y Uruguay presentan propuestas especiales para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, donde la gastronomía de autor, los shows en vivo, el spa, la naturaleza y las celebraciones temáticas se combinan en destinos únicos de la región.

BUENOS AIRES.- Desde las aguas termales de Uruguay y Santiago del Estero, pasando por la selva misionera, la Patagonia andina y el Fin del Mundo, cada propuesta ofrece una manera distinta de vivir San Valentín y Carnaval, con el descanso y el disfrute como protagonistas.

Altos del Arapey: verano, bienestar y romanticismo en las termas uruguayas

Ubicado en Salto, Uruguay, Altos del Arapey propone vivir el verano como una experiencia de descanso profundo, contacto con la naturaleza y disfrute compartido. Piscinas termales, amplios espacios verdes, gastronomía de primer nivel y un servicio all inclusive crean el escenario ideal para relajarse sin preocupaciones.

Durante febrero, y en sintonía con el mes del amor, el resort invita a las parejas a una escapada especialmente diseñada para celebrar San Valentín. Su Paquete Escapada Romántica incluye tres noches de alojamiento en habitación Deluxe, masajes para la pareja, decoración especial con arreglos florales y amenities de bienvenida como champagne y dulces, pensados para crear un clima íntimo y memorable.

Una propuesta ideal para quienes buscan reconectar, celebrar el amor y disfrutar de un verano diferente, donde el bienestar es el verdadero lujo.

Amérian Hoteles: celebraciones románticas y carnavales llenos de ritmo

En Termas de Río Hondo, Gran Amérian Carlos V propone un febrero a puro disfrute.

Para San Valentín, el sábado 14 de febrero se vivirá una noche especial con una cena romántica acompañada por un show en vivo tributo a Luis Miguel, en un ambiente íntimo y elegante, ideal para celebrar el amor.

Las celebraciones continúan durante Carnaval, con una agenda festiva pensada para disfrutar del fin de semana largo: espectáculos a cargo del ballet Perfume de Carnaval, DJ en vivo, shows musicales, cotillón y sorteos, creando un clima alegre y participativo para todas las edades.

En uno de los destinos más emblemáticos del país, Gran Amérian Portal del Iguazú invita a celebrar San Valentín con una noche temática en su restaurante La Misión. La propuesta incluye un menú especial de tres pasos, pensado para compartir en pareja, acompañado por música en vivo que aporta un clima cálido y romántico, ideal para disfrutar de una velada íntima en plena selva misionera.

Para quienes buscan celebrar el amor en un entorno urbano y acogedor, Amérian Villa María presenta una cena temática de San Valentín en el Restaurante María. La experiencia se desarrolla en un ambiente romántico, a la luz de las velas y una cuidada puesta en escena: trago de bienvenida, un completo tapeo inicial, un plato principal de bondiola de cerdo con laca de aceto balsámico y un postre de autor como cierre, acompañado por vinos Saint Felicien y bebidas seleccionadas, en una velada pensada para celebrar el amor a través de los sentidos.

La propuesta de Amérian Mendoza para este San Valentín propone un refugio de intimidad que comienza con el brindis de bienvenida y culmina en una experiencia culinaria de altura en el piso 17 del hotel, los comensales pueden contemplar la ciudad mientras descubren una carta diseñada para celebrar los sabores locales. La noche se despliega en un menú de pasos donde la frescura de la trucha mendocina y la nobleza de la ternera braseada se entrelazan con la sutileza de una pastelería artesanal, creando una atmósfera de sofisticación y calma. Es una apuesta al encuentro, donde cada detalle —desde el aroma de los duraznos asados hasta el resplandor de las luces urbanas a lo lejos— está pensado para transformar una cena en un recuerdo inolvidable.

Amérian Buenos Aires invita a disfrutar de una estadía diseñada para el descanso y la conexión en pareja. La propuesta se centra en la hospitalidad y en una cuidada experiencia gastronómica en su restaurante, La Susana. Allí, la velada transcurre entre platos que resaltan ingredientes locales, como el pacú grillado o la frescura de los frutos rojos en la pastelería, siempre acompañados por una selección de vinos clásicos. Es una oportunidad para desconectarse de la rutina urbana y compartir una cena tranquila en un entorno cálido y profesional, donde cada detalle busca propiciar un momento de encuentro genuino.

Mérit Parque Leloir propone una escapada que combina la tranquilidad del bosque con una propuesta de hospitalidad acogedora. La experiencia invita a los huéspedes a relajarse en un entorno natural, complementando la estadía con una cena de tres pasos en su nuevo restaurante, 4° Piso. El menú, diseñado para resaltar sabores estacionales, incluye opciones como malfattis de espinaca o una marquise de chocolate con frutillas al Aperol. Con un brindis de cortesía y una atención dedicada, el hotel se posiciona como un espacio ideal para quienes buscan una pausa de bienestar y una mesa compartida en un ambiente distendido.

Loi Suites Hoteles: amor, gastronomía y carnaval en destinos icónicos

Con propuestas que combinan gastronomía de alto nivel, música en vivo y experiencias para todos los públicos, Loi Suites Hoteles presenta alternativas para vivir San Valentín y Carnaval en distintos puntos del país.

En plena selva misionera, Loi Suites Iguazú ofrece una Cena Especial de San Valentín el 14 de febrero, con un menú de tres pasos, welcome drink, una botella de vino Rutini Wines por pareja, show en vivo de saxo y un obsequio sorpresa. La propuesta se completa con una Promo Spa San Valentín, disponible durante todo febrero, ideal para disfrutar en pareja.

Durante Carnaval, el hotel celebra con cenas temáticas, noches especiales de buffet, tacos y paella, además de actividades recreativas, talleres, desafíos y juegos para todas las edades. Para acompañar la experiencia, se invita a los huéspedes a compartir sus momentos con el hashtag #CarnavalEnLoiIguazú.

En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, Loi Suites Recoleta propone una Cena de San Valentín en su Jardín de Invierno, con un menú de tres pasos, show en vivo de bossa nova-jazz, vinos Saint Felicien, espumante de bienvenida, infusiones, petit fours y un obsequio para los enamorados. Una experiencia ideal para quienes buscan celebrar el amor sin salir de la ciudad, en un entorno elegante y relajado.

Y rodeado por el paisaje patagónico, Loi Suites Chapelco invita a disfrutar de San Valentín con una propuesta que incluye música en vivo, copa de espumante de bienvenida, menú de tres pasos, vinos de Bodega Schroeder, botella de espumante por pareja y petit fours. Una opción perfecta para combinar romance, naturaleza y alta gastronomía.

En todos los casos, ¡las propuestas pueden complementarse con noches de alojamiento!

Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences: San Valentín y Carnaval en el Fin del Mundo

A orillas del Canal Beagle, el hotel propone vivir febrero con experiencias únicas en un entorno natural incomparable.

Para Carnaval, presenta su programa “Escapadas de Carnaval al Fin del Mundo”, que incluye tres noches de alojamiento, traslados, desayuno buffet, cena de bienvenida, una experiencia marítima o terrestre a elección, acceso al Spa del Fin del Mundo y shuttle a la ciudad, con beneficios especiales para huéspedes en categoría Suites.

En San Valentín, el restaurante Reinamora ofrecerá una cena especial con un menú de cinco pasos, maridado con vinos Luigi Bosca De Sangre, en un ambiente íntimo y sofisticado frente al Canal Beagle. Además, durante todo febrero, el Spa del Fin del Mundo invita a disfrutar de su Spa Night para dos, con circuito de tres horas y servicio gastronómico, ideal para celebrar el amor con relax y bienestar.