FATE anunció su cierre definitivo

La histórica empresa argentina fabricante de neumáticos FATE anunció ayer su cierre definitivo de manera inmediata y el despido de 920 empleados ante la crisis por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por 15 días.

El comunicado de la compañía informó que “FATE S.A.I.C.I. cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el Gobierno suspendió por 15 días los despidos en la empresa luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

En tanto, un grupo de operarios de FATE afiliados al SUTNA tomó la fábrica y se manifestaron desde los techos del establecimiento en San Fernando, medida que fue adoptada al inicio del turno mañana, cuando los empleados se toparon con un cartel en la puerta que les impedía el ingreso y notificaba el depósito de las indemnizaciones.

En respuesta a lo que consideran un “acto desleal”, los trabajadores lograron entrar a la fábrica tras romper el alambrado del predio y subieron a la parte alta del edificio para visibilizar su reclamo de que se retrotraiga la medida del cierre de FATE.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los 5.000.000 de neumáticos por año.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma señalaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024.

Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de la empresa de neumáticos se pueden resumir en tres ejes críticos, uno de ellos las importaciones chinas: a mediados de 2025.

El mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes y la imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a FATE a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El segundo factor fue el laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

El tercer factor fue la conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

Madanes Quintanilla, ya había anticipado que la gestión del presidente Javier Milei mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.