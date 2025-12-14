Fatal siniestro vial en Ushuaia: motociclista perdió la vida

El hecho ocurrió durante la mañana en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco. El conductor falleció en el lugar.

USHUAIA.- Hoy, alrededor de las 6:35 horas, personal policial intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, donde fue hallada una motocicleta y su conductor sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Orlando Juan Gramajo, mayor de edad, quien se desplazaba en una motocicleta marca Honda, modelo CR 150.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el rodado circulaba por la calle Prefectura Naval Argentina en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la motocicleta, despistó e impactó primero contra el cordón vial y luego contra una señal de tránsito fija.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades competentes, a fin de establecer las circunstancias del trágico hecho.