Fatal accidente en Ushuaia: un conductor murió tras chocar contra un colectivo estacionado

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en la intersección de Alem y Las Lajas. La víctima conducía un Chevrolet que impactó contra la parte trasera de un colectivo fuera de servicio.

USHUAIA.– Un trágico accidente de tránsito se registró en la noche de este domingo en un sector de la ciudad, donde el conductor de un automóvil perdió la vida tras colisionar contra la parte trasera de un colectivo de transporte de pasajeros que se encontraba estacionado.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas en las inmediaciones de la intersección de las calles Alem y Las Lajas. Al arribar al lugar, personal policial constató que un vehículo marca Chevrolet había impactado violentamente contra un colectivo que permanecía estacionado.

Según se informó, la unidad de transporte involucrada se encontraba fuera de servicio y había pertenecido anteriormente a la Policía, siendo posteriormente dada de baja y rematada.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Chevrolet falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Edgar Filipini. En el caso tomó intervención el Juzgado de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.