Fan se infiltra en el rodaje de Vengadores: Doomsday y revela secretos importantes

Filtración masiva en el set de Vengadores: Doomsday. Un fan ha roto la brecha de seguridad del rodaje revelando más de lo que Marvel querría

El rodaje de Vengadores: Doomsday ha sufrido una gran brecha de seguridad este fin de semana. En lugar de una filtración típica en redes sociales o una declaración críptica de algún actor, esta vez el responsable fue alguien que decidió llevar su curiosidad al siguiente nivel.

Según se ha revelado, una persona logró colarse en los estudios Pinewood en el Reino Unido, donde se está filmando Vengadores: Doomsday, la esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y no solo capturó algunas imágenes interesantes, sino que además dejó pistas de lo que podría ser un regreso a un lugar icónico de los cómics.

Un paseo inesperado por Madripoor

El intrépido visitante, después de colarse en los terrenos del set, no se limitó a tomar un par de fotos borrosas de actores con capas o explosiones en miniatura. Al parecer, tuvo tiempo suficiente para explorar el lugar, tomar algo del catering (porque, claro, las fechorías también dan hambre) y, finalmente, toparse con lo que parece ser un escenario clave para la película Vengadores: Doomsday. Estamos hablando de Madripoor.

Si el nombre te suena familiar, es porque Madripoor es un lugar que ha tenido un papel fundamental en los cómics de Marvel. Este lugar ficticio, conocido por ser un paraíso de delincuentes, mercenarios y personajes oscuros, se presentó oficialmente en el UCM en la serie The Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus. Además, en los cómics es famoso por ser uno de los lugares donde Wolverine pasó años escondido bajo la identidad de Patch. ¿Será que los hermanos Russo están a punto de conectar esta trama con el universo cinematográfico de una forma épica? Todo apunta a que sí.

Otro gran misterio de Vengadores: Doomsday

Pero eso no es todo. Además del set de Madripoor, el intruso también descubrió una señal que decía «The Webslingers Inn». Esto podría ser una simple broma interna del equipo de producción o, tal vez, una pista de algo mucho más grande. Algunos ya especulan que podría estar relacionado con la película Spider-Man: Brand New Day (2026), que adaptará una de las historias más polémicas de los cómics del trepamuros, y que podría estar conectada con Mister Negative, un villano con lazos en el inframundo criminal de Nueva York y, claro, potencialmente también en Madripoor.

¿Star-Lord, Wong y los Jóvenes Vengadores de fiesta?

Para añadir más leña al fuego, se rumorea que esta taberna podría ser el lugar donde algunos personajes del UCM, como Star-Lord, Wong y los Jóvenes Vengadores, se reunirán para compartir una bebida y quizás planear su próximo gran movimiento. Esto concuerda con algunos bocetos filtrados que muestran a estos héroes relajándose juntos en un bar, posiblemente después de una intensa batalla o para celebrar un momento crucial en la historia.

Aprovechando la ocasión, recordemos algunas de las fechas más importantes para los próximos estrenos del UCM:

Los Cuatro Fantásticos – 25 de julio de 2025

Vengadores: Doomsday – 1 de mayo de 2026

Spider-Man 4 – 31 de julio de 2026

Vengadores: Secret Wars – 7 de mayo de 2027

Un final épico al estilo Infinity War

Recientemente, Anthony Mackie, el actual Capitán América del UCM, comentó que Vengadores: Doomsday será una historia que «empujará los límites» y tendrá un final que dejará a los espectadores sin aliento, similar al impacto que tuvo Infinity War en su momento. El actor mencionó que ningún personaje estará a salvo, insinuando que el peligro será real y que las consecuencias podrían cambiar el curso del UCM para siempre.

¿Problemas legales a la vista?

Aunque la aventura de este intrépido visitante puede sonar divertida, también es un serio problema de seguridad para Marvel Studios. Las autoridades probablemente ya estén buscando a esta persona, y es solo cuestión de tiempo antes de que enfrente consecuencias legales por haberse colado en uno de los sets más importantes de la industria cinematográfica actual.

Así que, aunque la tentación de descubrir secretos del UCM en persona puede ser fuerte, pero peligroso. Tal vez sea mejor esperar a los tráilers y escenas post-créditos para descubrir qué nos depara el futuro de los héroes más poderosos de la Tierra. ¿Hay ganas de ver la película Vengadores: Doomsday? Dímelo en los comentarios.