Familiares y amigos reclamaron en las puertas del local bailable donde agredieron a Micaela

La protesta se efectuó anoche en el local ubicado en la esquina de la Av. San Martín y 25 de Mayo de Río Grande. El local fue clausurado por el juzgado de faltas municipal pero ayer la medida se levantó. En consecuencia los familiares y amigos fueron a reclamar pidiendo que el hecho sea aclarado absolutamente. Micalea, continúa internada en estado grave en el hospital de Ushuaia.

RÍO GRANDE.– Anoche y hasta la madrugada de hoy, familiares y amigos de Micaela, la joven de 20 años que se encuentra internada en estado grave en el hospital de Ushuaia, realizaron un reclamo en las puertas del local bailable, lugar donde ocurrió la seria lesión en su cabeza en la madrugada de Navidad.

En esa oportunidad, la joven sufrió la severa lesión tras impactar una piedra en su cabeza, cuando se retiraba del local bailable ubicado en la esquina de la Av. San Martín y 25 de Mayo de esta ciudad. El autor de la terrible acción fue Leonardo Damián Legue Durán, de 22 años, quien se encuentra detenido y en la pasada semana se negó a declarar en el juzgado que investiga el hecho.

El local fue clausurado por orden del juzgado de faltas judicial, pero el viernes la Jueza dispuso levantar esta medida por la fiesta de fin de año. Debido a esta medida, Belén, hermana de Micalea, junto a amigos decidieron realizar una protesta en las puertas del local y solicitaron que siga clausurado hasta que se aclare absolutamente todo el caso ocurrido en Navidad.

En declaraciones a FM Aire Libre, Belén dijo que “El daño, lamentablemente, ya lo causaron en el momento que arrastran como un perro a mi hermana y la dejan tirando. Ella, de milagro, ahora está viva. Pero ustedes no saben con la cantidad de secuelas que va a quedar. Mi hermana sigue delicada de salud. Tiene una cirugía programada para el 3 de enero. No la pueden operar ahora por el hematoma que tiene en la cara. Ahora está muy delicada. Lo que le van a colocar son tres placas de titanio… ella tiene hundimiento maxilofacial, múltiples fracturas, tiene la nariz fracturada, el ojo izquierdo con falta de visión, o sea, perdió la visión del ojo izquierdo. Y lamentablemente no sabemos cómo va a quedar, pero ya el daño está causado. Ella no va a quedar de la misma forma que estaba antes”.

“Nosotros pedimos justicia. La verdad que esto me parece una falta de respeto por parte de la jueza de Faltas y de toda la gente que está detrás de todo esto –continuó explicando Belén- La policía que en primer momento no nos dio las garantías que necesitábamos. Nos negó a hacer la denuncia, prácticamente tuvimos que apretar y no callarnos para que nos tomaran la denuncia. Y amenazar que si ellos no nos tomaban la denuncia íbamos a ir directamente a fiscalía”.