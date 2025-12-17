Familiares y amigos de Alexis Baciocchi se manifestaron para exigir justicia

La concentración se realizó frente al Poder Judicial de Río Grande. Reclamaron el avance de la causa por el homicidio ocurrido en diciembre de 2022 y cuestionaron que la acusada continúe en libertad.

RÍO GRANDE.– Familiares y amigos de Alexis Baciocchi, acompañado por su abogada Sandra Arenas, se concentraron este miércoles por la mañana frente a las instalaciones del Poder Judicial de esta ciudad, ubicadas en el predio del ex campamento YPF, para reclamar justicia por el homicidio ocurrido el 18 de diciembre de 2022.

Durante la manifestación, Nidia Baciocchi, hermana de la víctima, expresó que el principal pedido de la familia es que la causa avance sin más demoras. “Lo único que le pedimos a la Justicia es justicia”, sostuvo, al recordar que Alexis fue asesinado por su expareja, Florencia Mancilla, en el interior de la vivienda del barrio Malvinas Argentinas.

Desde el momento del hecho, la imputada permanece en libertad por disposición de una jueza que intervino en la etapa inicial del proceso. Al respecto, Nidia explicó que, si bien la familia evaluó en distintas oportunidades solicitar medidas más severas, actualmente el expediente ya se encuentra elevado a juicio y consideran que plantear nuevos pedidos podría favorecer a la acusada. Cabe indicar que el debate oral y público comenzará el próximo 16 de marzo del 2026.

Asimismo, manifestó la preocupación permanente que atravesaron como familia por su seguridad, señalando que la acusada continuaba circulando libremente. “Se determinó que no representaba un peligro para terceros, pero nosotros no compartimos esa evaluación. Incluso opinaba lo mismo un perito psiquiatra judicial”, indicó. También afirmó que existían registros fílmicos y testimonios que señalaban a Mancilla, pese a que la imputada lo habría negado en su descargo ante la magistrada interviniente.

Finalmente, Nidia Baciocchi remarcó el impacto emocional que el hecho sigue teniendo en la familia y la necesidad de un cierre judicial. “No vamos a recuperar la vida de mi hermano y no hay un solo día en que no lo recordemos, pero necesitamos una respuesta de la Justicia y un cierre para mi mamá”, concluyó.

Nidia Baciocchi