Fallout vuelve a explotar en audiencia justo antes del estreno de su segunda temporada

El páramo vuelve a arder: la audiencia de la primera temporada de Fallout despega justo antes de la segunda ¿También estás haciendo rewatch?

La cuenta atrás para volver al páramo ya está en marcha y, sinceramente, ¿quién no tenía ganas? Falta menos de un mes para que Prime Video estrene la esperadísima segunda temporada de Fallout, y la locura por la serie ha vuelto a encenderse como si una bomba atómica hubiera caído sobre nuestros planes del fin de semana. La gente está regresando en masa a la primera temporada, y no es casualidad: algo se mueve en el Mojave y la curiosidad pica más fuerte que nunca. ¿No te pasa también?

A medida que se acerca este regreso tan esperado, Fallout ha escalado de nuevo hasta el noveno puesto en el ranking global de Prime Video, justo por detrás de La Ley del Corazón y Lazarus. Y eso es solo calentando motores, porque en Estados Unidos la cosa se ha salido del mapa: la serie está en tercera posición, quedándose únicamente por debajo de The Mighty Nein y Hazbin Hotel. Nada mal para un universo que nació de la destrucción nuclear y acabó conquistando al gran público.

El impacto de la primera temporada de Fallout

La primera temporada, estrenada en abril del año pasado, dejó claro desde el primer segundo que Fallout venía a hacer ruido. Parte de su éxito tiene un nombre muy concreto: Walton Goggins. Su versión del Ghoul, irradiado, narigón cero y mala leche cien, se convirtió rápidamente en uno de esos personajes que no olvidas ni queriendo. Algo tiene su mezcla de ironía y brutalidad que engancha, casi como el propio espíritu de la franquicia Fallout, que siempre combina humor negro con tragedia nuclear.

Lo curioso es que el Ghoul no siempre fue este mercenario despiadado que sobrevive a base de plomo y determinación. Antes fue Cooper Howard, un actor de Hollywood con una vida aparentemente perfecta, hasta que el mundo decidió reinventarse a base de explosiones. Ahora atraviesa el páramo sin pestañear, persiguiendo a Siggi Wilzig (interpretado por Michael Emerson) por una recompensa que todo el mundo quiere reclamar. Y claro, en este mundo si tú quieres algo… puedes apostar que otro también lo quiere. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que habría llegado antes a Wilzig si tú estuvieras en ese desierto?

Ese viaje inevitablemente lo coloca en rumbo de colisión con otros dos personajes clave: Lucy MacLean (Ella Purnell), la habitante de un refugio con más optimismo que sentido común y Maximus, un aspirante a caballero de la Hermandad del Acero que siempre parece ir dos pasos por detrás de las circunstancias. Cada uno quiere algo distinto de Wilzig, lo cual hace que todos terminen persiguiéndose a través del páramo en una espiral explosiva de decisiones cuestionables, mutantes y tecnología que no debería existir. Todo eso termina, como recordarás, en el Griffith Observatory, un escenario icónico que dejó a muchos levantándose del sofá.

Por qué Fallout arrasó… y por qué vuelve a hacerlo

Detrás de esta brutal aventura se encuentran Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet, responsables de convertir Fallout en el fenómeno que es hoy. No todos los días ves una serie de Prime Video superar los 100 millones de espectadores, y mucho menos hacerlo mientras mantiene un 93% en Rotten Tomatoes. Esa mezcla de fidelidad al universo Fallout y libertad creativa para contar algo nuevo ha sido una de las claves del éxito.

Y como suele pasar con las adaptaciones bien hechas, el efecto rebote ha sido enorme: más jugadores regresando a los videojuegos, más curiosos interesándose por Fallout 76, y hasta crossovers dentro de la propia saga, como cuando el Ghoul hizo su aparición estelar en el MMO. Hasta Fallout Shelter recibió contenido inspirado en la serie, demostrando que este universo puede expandirse en cualquier formato sin perder su esencia.

Incluso Halloween Horror Nights se apuntó a la fiesta, recreando varios escenarios emblemáticos de la serie para que los visitantes pudieran caminar literalmente por el páramo. Y sí, la ambientación olía a peligro. Y a radiación imaginaria, claro.

Lo que nos espera en Fallout: Temporada 2

Aquí viene lo jugoso. La segunda temporada de Fallout va a beber mucho más directamente de los videojuegos, en especial del legendario Fallout: New Vegas, uno de los títulos más queridos por los fans. Y tiene lógica: si vas a llevar a Lucy y al Ghoul a través del páramo, terminar en Nueva Vegas era casi inevitable. Allí, las promesas de supervivencia y tragedia están siempre al mismo nivel.

Después de descubrir la verdad sobre Hank, su padre, y su enorme papel en el fin del mundo, Lucy se une a regañadientes al Ghoul para perseguirlo. No por dinero, sino por justicia. Él, por su parte, solo quiere respuestas sobre su familia, esas que la guerra y las bombas le arrebataron hace dos siglos. Ambos motivos se cruzan en un camino lleno de amenazas nuevas y viejas.

¿Qué podemos esperar en esta ruta hacia New Vegas? Pues un pequeño aperitivo:

La Legión de César, una facción brutal y despiadada que no sabe distinguir entre diplomacia y violencia.

Los Deathclaws, esas criaturas que te hacen pensar dos veces si realmente quieres explorar una cueva.

Robert House, interpretado por Justin Theroux, que ya conocía a Cooper desde antes de que el mundo ardiera.

Vamos, que la temporada no solo ampliará el mundo de Fallout, sino que también explorará conflictos que llevan décadas fermentando en este universo postapocalíptico. No sé tú, pero a mí ya me huele a guerra. Y de las gordas.

El regreso al páramo ya tiene fecha

Por si aún no lo tenías apuntado: la primera temporada de Fallout está disponible en Prime Video y es el momento perfecto para ponerte al día antes de que comience el caos. La segunda temporada se estrena el 17 de diciembre, con episodios semanales. Así que prepárate para volver a ver radiación, chatarra, violencia absurda, decisiones moralmente discutibles y ese humor raro que tiene algo de adictivo. Fallout siempre ha sido así: incómodo, brutal, divertido… y demasiado fácil de engancharse.