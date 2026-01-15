Falleció Rubén Patagonia, referente cultural del sur argentino

El reconocido músico y referente patagónico murió este jueves a los 69 años. Estaba internado en Comodoro Rivadavia y su obra dejó una huella profunda en la identidad cultural de la región patagónica.

Este jueves falleció Rubén Patagonia, uno de los máximos referentes culturales de la Patagonia. Tenía 69 años y se encontraba internado en Comodoro Rivadavia, ciudad donde nació y desarrolló gran parte de su vida artística. Impulsó el taller didáctico “Volver a Ser Uno”, orientado al reencuentro con las culturas originarias de la Patagonia, como los pueblos mapuche, aonikenk y selk’nam. Su muerte generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre quienes reconocen en su obra una expresión auténtica de la identidad del sur argentino.

En los días previos a su fallecimiento, familiares habían confirmado que el músico había logrado conseguir los donantes de sangre que necesitaba, agradeciendo públicamente la preocupación y la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia. Rubén Patagonia atravesaba un delicado cuadro de salud, que finalmente no pudo superar.

Nacido el 2 de julio de 1956 en Comodoro Rivadavia, Chubut, Rubén Chauque -su nombre real- era descendiente de tehuelches y desde 1971 construyó un camino artístico profundamente ligado a la memoria, la identidad y la esperanza de los pueblos originarios. Su canto visceral, atravesado por la fuerza de la tierra, fusionó elementos ancestrales patagónicos con instrumentos y recursos de la tecnología contemporánea, dando forma a un estilo único.

Su trayectoria discográfica comenzó en 1979 con Más Acá del Colorado y continuó con trabajos fundamentales como Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có —producido por Ricardo Iorio—, Volver a Ser Uno —producido por León Gieco— y Historias, editado en 2006. En paralelo, en 1984 impulsó el taller didáctico “Volver a Ser Uno”, orientado al reencuentro con las culturas originarias de la Patagonia, como los pueblos mapuche, aonikenk y selk’nam.

Rubén Patagonia también dejó una huella significativa en el cine nacional e internacional. Participó en La película del Rey (1986), de Carlos Sorín, una obra emblemática del cine argentino premiada en numerosos festivales. Además, actuó en producciones como La eterna sonrisa (Estados Unidos), junto a Daniel Day-Lewis; De los Apeninos a los Andes (Italia), con Giuliano Gemma, Luis Brandoni y Patricio Contreras; El navegante y los cóndores (Francia); y El Camino (2000).

A lo largo de su carrera compartió escenarios y grabaciones con artistas de enorme relevancia como León Gieco, Almafuerte, Divididos, Flavio Cianciarullo, Lito Vitale, Bersuit Vergarabat y Víctor Heredia, tendiendo puentes entre el folklore, el rock y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

Nacido y criado en el sur

Rubén Patagonia no fue solo un músico: fue una herramienta cultural, un modo de vida y un símbolo del sur profundo. Su legado permanecerá vivo en sus canciones, en su mensaje y en la memoria colectiva de una Patagonia que hoy lo despide con dolor y gratitud.

Fuente: ADN Sur