Falleció en el hospital un taxista que se había descompensado al volante

El conductor tuvo una pérdida de conocimiento mientras manejaba, perdió el control del vehículo e impactó contra un auto estacionado. Ocurrió en un sector de Chacra II de Río Grande. Tras ser trasladado al nosocomio murió.

RÍO GRANDE.– Pasado el mediodía se confirmó el fallecimiento en el hospital de esta ciudad del conductor de un taxi que, mientras circulaba, sufrió una descompensación, lo que derivó en una colisión contra un vehículo estacionado.

El incidente vial se registró alrededor de las 11:40 horas, en inmediaciones de la intersección de las calles Prefectura Naval Argentina y Santa Rosa. El rodado involucrado fue un taxi Ford Fiesta, conducido por José Gordillo (65 años), quien al momento del impacto se encontraba desvanecido.

Tras el siniestro, una ambulancia trasladó de urgencia al conductor al nosocomio local. En el choque también resultó afectado un Volkswagen Gol que se hallaba estacionado sobre la calle Santa Rosa.

Más tarde, se informó que en el establecimiento hospitalario había fallecido Gordillo.