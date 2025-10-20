Falleció el conductor del auto de competición que colisionó contra una camioneta

El hombre había sido trasladado en la tarde del domingo al Hospital Regional de Río Grande tras una colisión vehicular que tuvo contra una camioneta. En ese momento murió quien la acompañaba en un auto de carrera. Horas después el herido también perdió la vida.

RÍO GRANDE. – En el hospital central de esta ciudad, cerca de la medianoche del domingo murió Eric Rene Paredes Vargas, el conductor del auto de carrera que varias horas antes había chocado contra una camioneta, donde en ese momento falleció quien la acompañaba, Laura Rosa Velázquez.

El siniestro vial fatal ocurrió sobre sobre un sector de la ruta provincial C. El auto de carrera, un Renault Clio, iba a ser comprado en esta ciudad y mientras Paredes Vargas realizaba una prueba, colisionó contra una camioneta Toyota Hilux que manejaba Jorge Trejo quien ya fue dado de alta médica.

Ambos fallecidos habían llegado a esta ciudad desde Chile.