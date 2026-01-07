Facundo Armas inicia la gira Geografía del Viento

A través de una entrevista brindada en TV P Noticias, el cantautor Facundo Armas presentó la gira sur “Geografía del Viento”, que comenzará hoy 7 de enero en Punta Arenas. Durante la charla, junto a Joaquín González, habló sobre el concepto del proyecto, el recorrido patagónico, el cruce cultural con Chile y la llegada a Cosquín como espacio central del folclore nacional.

RIO GRANDE.- En primer lugar, al presentar el proyecto, Facundo Armas explicó «arrancamos a recorrer la costa patagónica, principalmente la costa atlántica, en un concepto que le dimos el nombre de Geografía del Viento. Es una gira sur que nos va a llevar a visitar muchos amigos, a reencontrarnos con esos artistas que te abren la puerta de su casa”.

En ese marco, destacó el espíritu colectivo del recorrido «con esfuerzo de varios artistas de toda la Patagonia nos consiguieron fechas una tras otra para poder llegar a Córdoba, para poder llegar a Cosquín, que es algo muy simbólico y también es un punto de encuentro con todo el folclore nacional”.

Asimismo, puso en valor el vínculo artístico con su compañero «siempre se renueva la esperanza cuando salimos con la guitarra, con la amistad acá con Joaquín, que es el presente y el futuro de nuestro folclore fueguino, y felices de compartir cosas lindas como la música”.

Joaquín González en dúo con Facundo Armas inician una gira artística que los llevará a Cosquín.

Desde su lugar, Joaquín González expresó «la verdad muy contento, muy cómodo, acá del dúo que estamos armando con Facu, es un proyecto muy lindo, con mucho amor, con mucho cariño, y lindo también de compartirlo en familia, porque el concepto de esta gira también es lo familiar”.

Por otro lado, al referirse al nombre de la gira, Armas señaló «si no hubiese viento, no sería Patagonia, no sería Tierra del Fuego y es un denominador en común con toda la Patagonia. Hay geografías que no están en los mapas, que son estos encuentros que se dan en el camino”.

En relación al recorrido, añadió «arrancamos por Chile, por Punta Arenas, y es la hermandad de los pueblos, las familias cruzadas, las amistades de toda la vida en la Patagonia chilena, para después pasar por Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y otros lugares donde el viento es protagonista”.

En ese contexto, Joaquín contó su propio proceso artístico «yo vengo de una rama familiar más norteña del folclore, pero de a poquito estoy empezando a descubrir, estudiar un poco más lo que es mi tierra, porque soy nacido acá en Río Grande, y me gusta poder interpretarlo”.

Más adelante, Armas relató el origen del vínculo entre ambos «los encuentros nos han hermanado, las familias se han entrelazado, compartimos en familia y creo que eso es lo lindo, el compartir realmente”.

En cuanto al crecimiento musical, destacó «hace unas semanas Joaquín ganó la final del Pre Cosquín en Río Gallegos con un tema patagónico, y fue una locura, la rompió toda cantando música del sur”.

Sobre esa experiencia, Joaquín explicó «fue todo medio a las apuradas, no se había dado el resultado en Río Grande y surgió la posibilidad de ir a Gallegos. Gracias a eso se dio todo lo que es esta gira y este viaje hermoso”.

Al hablar de Cosquín, Armas afirmó «vamos a presentar mis últimos dos videoclips que muestran el paisaje y la idiosincrasia del fueguino, y siempre es lindo representar a nuestra gente de Tierra del Fuego”.

Por último, al reflexionar sobre el sentido del proyecto, Facundo Armas sostuvo «la geografía del viento es transmitir esas canciones para escuchar de cerca, desde lo acústico, para que la música del sur siga creciendo y siga recorriendo lugares”, cerró.