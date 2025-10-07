Ezeiza: comenzaron a operar los nuevos equipos de Migraciones Express en Arribos Internacionales

Con un acto de inauguración, comenzaron a operar ayer los nuevos equipos de Migraciones Express del área de Arribos Internacionales en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De esta manera se agilizará el flujo de los pasajeros que ingresan al país, mejorando la experiencia en su paso por la terminal.

BUENOS AIRES.- En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior, Lisandro Catalán; el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Sebastián Seoane; el director Nacional de la PSA, Alfredo Hernán Gallardo; el director General de Aduanas, José Velis y el gerente General de Ezeiza por Aeropuertos Argentina, Sebastián Villar Guarino.

La obra, que fue llevada adelante por Aeropuertos Argentina y comenzó a ejecutarse los primeros días de agosto en la que se intervinieron 550m2, demandó una inversión estimada de USD 4.34 millones. El espacio ahora cuenta con 5 puertas automáticas (e-gates) de última generación y 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología.

La implementación de esta tecnología —igual a la utilizada en el área de Partidas Internacionales— permite triplicar la capacidad y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200%, de forma automatizada. Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de gestionar múltiples nacionalidades, el incremento significativo de la capacidad operativa, la optimización de recursos humanos y logísticos y la estandarización tecnológica a nivel nacional.

FUENTE: BALLERO & LUC CONSULTORES / CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: AVIACIÓN ARGENTINA.