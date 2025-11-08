Expulsan del país al dominicano que fue condenado por intentar matar a una persona

Ronny Miguel Parra, de nacionalidad dominicana, quien en el año 2016 intentó matar a una persona en Río Grande, fue trasladado por efectivos de la Policía Federal al aeropuerto. Tras cumplir su condena y por orden de la Dirección Nacional de Migraciones fue enviado a su país de origen. (Imagen archivo del juicio realizado en 2019. Ronny Miguel Parra -el primero- junto a su primo, Robin Joel Bonilla y su padre Rony Leonardo Rodríguez. Ahora todos han sido expulsados del país)

RÍO GRANDE. – Integrantes de la Policía Federal, con orden de la Dirección Nacional de Migraciones, realizaron el viernes a la madrugada un operativo de traslado al aeropuerto, para la deportación de Ronny Miguel Parra, quien llegará a su país: la República Dominicana.

Tras cumplir su pena, donde Parra fue condenado en un juicio realizado en el año 2019, a seis años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido el 5 de noviembre de 2016; el violento episodio fue protagonizado junto a su padre Rony Leonardo Rodríguez y Robin Joel Bonilla, quienes ya fueron expulsados del país. En una persecución vehicular los involucrados habían realizado varios disparos y uno de ellos impactó en la cabeza de Luis Eduardo Haro.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones se ordenó la expulsión de Parra quien tiene prohibido su reingreso permanente al territorio argentino.