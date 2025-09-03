Expo IT 2025, innovación y economía del conocimiento

En el marco del 5° Congreso IT, se realizará la Expo IT 2025, un espacio abierto a toda la comunidad que reunirá stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos vinculados a la innovación y la economía del conocimiento.

La Expo se desarrollará durante el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre en el Polideportivo “Carlos Margalot”, donde empresas locales y regionales presentarán sus desarrollos tecnológicos e invitarán al público a interactuar con sus propuestas.

Podrán participar tanto instituciones educativas como vecinos y vecinas en general, quienes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las últimas tendencias tecnológicas y descubrir cómo la innovación contribuye al desarrollo de la ciudad.