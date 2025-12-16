Expo Emprendiendo Navidad Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la Expo Emprendiendo Navidad, que se llevará adelante del 20 al 23 de diciembre inclusive, de 14 a 20 horas, en el microestadio municipal “Cochocho” Vargas.

Durante las cuatro jornadas, emprendedores y emprendedoras de la ciudad ofrecerán productos de elaboración local, con propuestas especialmente pensadas para las fiestas de fin de año. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la economía local, promover el consumo responsable y brindar a las familias un espacio accesible para realizar sus compras navideñas.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó la importancia de esta propuesta para la comunidad y señaló que “queremos que las familias encuentren en un mismo lugar productos locales, de calidad y a precios accesibles, y que al mismo tiempo sigamos acompañando el trabajo de quienes emprenden en Ushuaia”. En ese sentido, remarcó que “esta Expo es una herramienta concreta para fortalecer la economía local y generar oportunidades”.

Asimismo, Martínez subrayó el valor social de estos espacios y expresó que “cada edición refleja el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestros emprendedores”, al tiempo que invitó a toda la comunidad a recorrer la Expo, apoyar el trabajo local y compartir un espacio pensado para el encuentro.

La Expo Emprendiendo Navidad es abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.