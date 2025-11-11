Expo Emprendiendo el Futuro y Mercado Concentrador

Una nueva edición de la Expo Emprendiendo el Futuro y del Mercado Concentrador se vivió durante el fin de semana en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.

USHUAIA.- Más de 200 emprendimientos locales y comercios ofrecieron una amplia variedad de productos, y la fuerte presencia de vecinos y vecinas en ambas jornadas reafirma la importancia de los espacios que promueven la economía social, el encuentro y el fortalecimiento del trabajo local. Los espacios promueven la economía social y fortalecen el trabajo local.

La secretaria de Políticas Sociales, Yanira Martínez, destacó que “la Expo Emprendiendo es un espacio que crece edición tras edición y que refleja el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestra comunidad emprendedora”.

Martínez subrayó que “desde la Municipalidad acompañamos y potenciamos a quienes producen porque sabemos que cada emprendimiento es una oportunidad de desarrollo, de autonomía y de construcción colectiva”.

Por último, Martínez señaló que “este espacio es mucho más que un punto de venta, es un lugar de encuentro entre vecinos y vecinas en el que se fortalecen los lazos sociales y se promueve el consumo responsable y local”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio, Roberto Trujillo, señaló que “desde la Secretaría de Economía y Finanzas convocamos a comercios de distintos rubros de la ciudad”.

El funcionario valoró que “se siguen incorporando productores de la provincia, en este caso fue una fábrica de Tolhuin que elabora sustratos para jardinería y huertas, como antes lo hizo la cooperativa avícola de Río Grande”.

“Tanto el sábado como el domingo hubo una gran cantidad de gente y se registró un importante volumen de ventas”, por lo que “las dos jornadas fueron muy positivas tanto para los emprendedores y comerciantes como para la comunidad, que una vez más encontró productos de calidad a buenos precios”.