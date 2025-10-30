Expo Ambiente Ushuaia 2025, un espacio de encuentro por una ciudad más sustentable

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, invita a vecinos y vecinas a participar de la Expo Ambiente Ushuaia 2025, un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión sobre las acciones que impulsan una ciudad más sustentable.

El evento se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Polideportivo “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas se podrá recorrer el Eco Mercado, donde productores locales presentarán propuestas basadas en el consumo responsable y la sostenibilidad. Además, se contará con la participación de la Comunidad Educativa y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), que compartirán proyectos e investigaciones vinculadas al cuidado del ambiente.

Uno de los ejes de la Expo será la Economía Circular, con la presencia de recicladores urbanos y la Cooperativa de Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, quienes mostrarán su trabajo en la gestión y reutilización de materiales.

Asimismo, participarán empresas, hoteles, ONGs y la Secretaría de Ambiente de la Provincia, todos comprometidos con el desarrollo de prácticas más sostenibles y responsables.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra destacó que “estas jornadas buscan visibilizar el esfuerzo de los distintos actores que trabajan día a día por un futuro más limpio y consciente, mostrando soluciones locales que contribuyen a hacer de Ushuaia la ciudad que elegimos”.