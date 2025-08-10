Explotó una garrafa de gas y no hubo heridos

Sucedió esta madrugada en el interior de una vivienda en Tolhuin. El propietario estaba fumando al lado de la garrafa. En otro hecho, los policías detuvieron a dos sujetos por «intento de robo». (Foto archivo: Comisaría de Tolhuin)

TOLHUIN. – Hoy a la madrugada se produjo una explosión en una garrafa en el interior de una vivienda de esta ciudad. Afortunadamente no hubo heridos.

Ocurrió alrededor de las 4:40 horas en una casa ubicada sobre la calle Frondizzi al 500. Alertados de la situación el personal de Defensa Civil dio aviso al personal policial;

El propietario de la vivienda Jorge Damián Rojas (59) expresó sobre el hecho a los uniformados que estaba fumando y se produjo la explosión de

una garrafa en el interior y no tuvo lesiones. Finalmente, Rojas fue trasladado al Hospital Modular para su asistencia.

Intento de robo en un kiosco

Cerca de las 5:03 horas de este domingo, dos sujetos fueron detenidos por la policía por el delito de «intento de robo» en un comercio de Tolhuin.

En el número de emergencia 103 alertaron a los uniformados que dos personas forzaban una puerta de un kiosco ubicado en el barrio Campo de Doma. Inmediatamente los policías concurrieron al lugar y detuvieron a Bruno Jeres (20) y Gustavo Germán García (24).