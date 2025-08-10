Policiales

Explotó una garrafa de gas y no hubo heridos

domingo 10 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Sucedió esta madrugada en el interior de una vivienda en Tolhuin. El propietario estaba fumando al lado de la garrafa. En otro hecho, los policías detuvieron a dos sujetos por «intento de robo». (Foto archivo: Comisaría de Tolhuin)

TOLHUIN. – Hoy a la madrugada se produjo una explosión en una garrafa en el interior de una vivienda de esta ciudad. Afortunadamente no hubo heridos.

Ocurrió alrededor de las 4:40 horas en una casa ubicada sobre la calle Frondizzi al 500. Alertados de la situación el personal de Defensa Civil dio aviso al personal policial;

El propietario de la vivienda Jorge Damián Rojas (59) expresó sobre el hecho a los uniformados que estaba fumando y se produjo la explosión de
una garrafa en el interior y no tuvo lesiones. Finalmente, Rojas fue trasladado al Hospital Modular para su asistencia.

Intento de robo en un kiosco

Cerca de las 5:03 horas de este domingo, dos sujetos fueron detenidos por la policía por el delito de «intento de robo» en un comercio de Tolhuin.

En el número de emergencia 103 alertaron a los uniformados que dos personas forzaban una puerta de un kiosco ubicado en el barrio Campo de Doma. Inmediatamente los policías concurrieron al lugar y detuvieron a Bruno Jeres (20) y Gustavo Germán García (24).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *