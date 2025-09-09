Actualidad

Los bosques sumergidos de Ushuaia, de Julieta Kaminsky, elegida en concurso nacional

martes 9 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La Academia Nacional de Ciencias se complace en informar que el Jurado del 3er. Concurso Nacional de Fotografía Las Mujeres Científicas en Imágenes acaba de dar a conocer su dictamen y el listado de trabajos seleccionados.

BUENOS AIRES.- Les recordamos que este concursó convocó a mujeres docentes e investigadoras, que realizan su actividad científica en distintos lugares del país, con el objetivo visibilizar a las mujeres que trabajan en Ciencia. Las participantes presentaron imágenes sobre la labor cotidiana del mundo de las mujeres científicas, expresado a través de fotografías y relatos explicativos, con el objetivo de poner en valor las tareas que les son propias en la producción de conocimiento y sostenimiento de las labores de investigación.

Julieta Kaminsky: Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el Área de Ciencias Biológicas. Master en Oceanografía. Licenciada en Ciencias Ambientales.

El Jurado del concurso estuvo integrado por Silvana Bertollino (Dra. en Ciencias Geológicas y artista plástica), Olga Nasello (Dra. en Física y fotógrafa amateur) y Natalia Nápoli (Lic. en Cine y fotógrafa profesional).

La inauguración de la muestra se llevará a cabo el día lunes 15 de septiembre, a las 17,00 hs, en la Sala Hall Central de la Academia Nacional de Ciencias (Av. Vélez Sarsfield 249, ciudad de Córdoba). Las fotografías serán exhibidas entre el 8 y el 30 de septiembre, de lunes a viernes de 8,30 a 18,30 hs, con entrada libre y gratuita.

Columnas de Macrocystis pyrifera, conocida como cachiyuyo, el alga gigante que forma bosques sumergidos en Ushuaia. Foto: J. Kaminsky.

FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS

Una pequeña rana – 2016 – MENCIÓN ESPECIAL
Rocío Agüero
Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM).
CONICET – Universidad Nacional de Cuyo.
Ciudad de Mendoza.

Foco en el ojo científico – 2022 – MENCIÓN ESPECIAL
María Josefina Codina
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras el velo del tiempo 1 – 2021 – MENCIÓN ESPECIAL
Ana Laura García
Laboratorio de Bienes Culturales.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
San Martín, Buenos Aires.

Explorar los bosques sumergidos – 2021 – MENCIÓN ESPECIAL
Julieta Kaminsky
Centro Austral de Investigaciones Científicas.
CADIC-CONICET.
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Eco de espinas – 2005 – MENCIÓN ESPECIAL
Adriana Salvo
Centro de Investigaciones Entomológicas – IMBIV-UNC-CONICET.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Ciudad de Córdoba.

Esfuerzo – 2020
Marina Arcagni
Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.
Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica.
San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Cuando sea grande quiero ser… – 2019
María Selene Babini
Departamento de Ciencias Naturales.
Facultad de ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Río Cuarto, Córdoba.

Pasando por la Uni – 2024
María Selene Babini
Departamento de Ciencias Naturales.
Facultad de ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Río Cuarto, Córdoba.

Echando raíces – 2023
Victoria Berdion Gabarain
Fundación Instituto Leloir.
CONICET.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como pez en el agua – 2017
Andrea Bertora
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).
CONICET.
Azul, Buenos Aires.

El latido del río bajo análisis – 2024
Lidwina Bertrand
Facultad Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.
CIBICI-UNC-CONICET.
Ciudad de Córdoba.

Desgranando – 2025
Ana Lucin Bezazian
Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología.
Instituto de Micología y Botánica – InMiBo-UBA-CONICET.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Loess y yo – 2004
Adriana M. Blasi
Museo de La Plata.
Universidad Nacional de La Plata.
La Plata, Buenos Aires.

¿Qué es lo que miras? – 2024
Melania Janet Bohl
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTA.
Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Maternando ciencia – 2025
Gloria Patricia Camargo Solorzano
Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Nacional de Córdoba.
Ciudad de Córdoba.

Reflejo de mujer en la ciencia – 2025
Gloria Patricia Camargo Solorzano
Facultad de Ciencias Químicas..
Universidad Nacional de Córdoba.
Ciudad de Córdoba.

Sonreír también es parte del experimento – 2025
Josefina Caso
Instituto de Micología y Botánica.
InMiBo-UBA-CONICET.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Limpieza y clasificación de material arqueológico – 2025
Florencia Chechi
Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.
La Plata, Buenos Aires.

Muestreo pandémico – 2020
Bettina Eissa
Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable.
Universidad Nacional de Luján.
Luján, Buenos Aires.

Protagonismo Femenino en la Innovación Productiva – 2024
Mariana Sandra Esterelles
Departamento de Tecnología para la Producción de Cuero y Calzado.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La Plata, Buenos Aires.

El Sur… – 2024
Thamara Fariñas Torres
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja.
CRILAR-CONICET
Anillaco, La Rioja.

Mirando con otro foco – 2025
Gisela Ferraro
Centro Atómico Bariloche.
Comisión Nacional de Energía Atómica.
San Carlos de Bariloche, Río Negro.

La piba lo está haciendo – 2025
Fiamma Gomez
Universidad Nacional de Hurlingham
Hurlingham, Buenos Aires.

Arqueología Urbana – 2025
Nadia Wenk
Arqueología de impacto.
Ciudad de Córdoba.

De pesca en el río Luján – 2022
Natalia Ossana
Programa de Ecofisiología Aplicada – Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (UNLu-CONICET).
Universidad Nacional de Luján.
Luján, Buenos Aires.

La investigación como color ante el desconocimiento – 2022
Priscila Ayelén Pagnotta
Instituto de Biología y Medicina Experimental.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desempolvando el pasado – 2025
Cecilia Parera
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad Nacional del Litoral.
Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe.

Ensayos con BRS – 2019
Silvia Elena Rastelli
Centro de investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos.
CIDEPINT-CONICET-UNLP.
La Plata, Buenos Aires.

Semilla en Mano – 2022
Anna Verena Reutemann
Instituto de Botánica del Nordeste.
IBONE-CONICET-UNNE.
Ciudad de Corrientes.

Hacer mesada – 2025
Marcela Belén Ríos
Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología.
INMIBO-UBA-CONICET.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Turista indeseado – 2005
Adriana Salvo
Centro de Investigaciones Entomológicas – IMBIV-UNC-CONICET.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Ciudad de Córdoba.

Tratando al paciente – 2022
Carolina Jimena Sanchez Barberena
Instituto de Micología y Botánica.
INMIBO-UBA-CONICET.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Plantación de tabaquillos – 2024
Paula Taraborelli
UDEA-CIAP-IFRGV.
CONICET-INTA.
Ciudad de Córdoba.

Importancia de un equipo de trabajo – 2025
Malena Taube
Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz.
CONICET y Universidad Nacional de La Plata.
Río Gallegos, Santa Cruz – La Plata, Buenos Aires

La felicidad de un gran hallazgo – 2024
María José Urrea
Facultad de Ciencias Naturales.
Instituto Miguel Lillo.
San Miguel de Tucumán.

Paleontólogos en acción – 2024
Sofía Urzagasti Torres
Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.
IIPG-CONICET-UNRN.
General Roca, Río Negro.

Óptica en compuestos orgánicos – 2024
Muriel Zampieri
Instituto de Física Enrique Gaviola.
IFEG-CONICET-UNC.
Ciudad de Córdoba.

