Los bosques sumergidos de Ushuaia, de Julieta Kaminsky, elegida en concurso nacional

La Academia Nacional de Ciencias se complace en informar que el Jurado del 3er. Concurso Nacional de Fotografía Las Mujeres Científicas en Imágenes acaba de dar a conocer su dictamen y el listado de trabajos seleccionados.

BUENOS AIRES.- Les recordamos que este concursó convocó a mujeres docentes e investigadoras, que realizan su actividad científica en distintos lugares del país, con el objetivo visibilizar a las mujeres que trabajan en Ciencia. Las participantes presentaron imágenes sobre la labor cotidiana del mundo de las mujeres científicas, expresado a través de fotografías y relatos explicativos, con el objetivo de poner en valor las tareas que les son propias en la producción de conocimiento y sostenimiento de las labores de investigación. Julieta Kaminsky: Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el Área de Ciencias Biológicas. Master en Oceanografía. Licenciada en Ciencias Ambientales.

El Jurado del concurso estuvo integrado por Silvana Bertollino (Dra. en Ciencias Geológicas y artista plástica), Olga Nasello (Dra. en Física y fotógrafa amateur) y Natalia Nápoli (Lic. en Cine y fotógrafa profesional).

La inauguración de la muestra se llevará a cabo el día lunes 15 de septiembre, a las 17,00 hs, en la Sala Hall Central de la Academia Nacional de Ciencias (Av. Vélez Sarsfield 249, ciudad de Córdoba). Las fotografías serán exhibidas entre el 8 y el 30 de septiembre, de lunes a viernes de 8,30 a 18,30 hs, con entrada libre y gratuita. Columnas de Macrocystis pyrifera, conocida como cachiyuyo, el alga gigante que forma bosques sumergidos en Ushuaia. Foto: J. Kaminsky.

FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS

Una pequeña rana – 2016 – MENCIÓN ESPECIAL

Rocío Agüero

Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM).

CONICET – Universidad Nacional de Cuyo.

Ciudad de Mendoza.

Foco en el ojo científico – 2022 – MENCIÓN ESPECIAL

María Josefina Codina

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Universidad de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras el velo del tiempo 1 – 2021 – MENCIÓN ESPECIAL

Ana Laura García

Laboratorio de Bienes Culturales.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

San Martín, Buenos Aires.

Explorar los bosques sumergidos – 2021 – MENCIÓN ESPECIAL

Julieta Kaminsky

Centro Austral de Investigaciones Científicas.

CADIC-CONICET.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Eco de espinas – 2005 – MENCIÓN ESPECIAL

Adriana Salvo

Centro de Investigaciones Entomológicas – IMBIV-UNC-CONICET.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

Ciudad de Córdoba.

Esfuerzo – 2020

Marina Arcagni

Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.

Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica.

San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Cuando sea grande quiero ser… – 2019

María Selene Babini

Departamento de Ciencias Naturales.

Facultad de ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Río Cuarto, Córdoba.

Pasando por la Uni – 2024

María Selene Babini

Departamento de Ciencias Naturales.

Facultad de ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Río Cuarto, Córdoba.

Echando raíces – 2023

Victoria Berdion Gabarain

Fundación Instituto Leloir.

CONICET.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como pez en el agua – 2017

Andrea Bertora

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

CONICET.

Azul, Buenos Aires.

El latido del río bajo análisis – 2024

Lidwina Bertrand

Facultad Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.

CIBICI-UNC-CONICET.

Ciudad de Córdoba.

Desgranando – 2025

Ana Lucin Bezazian

Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología.

Instituto de Micología y Botánica – InMiBo-UBA-CONICET.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Loess y yo – 2004

Adriana M. Blasi

Museo de La Plata.

Universidad Nacional de La Plata.

La Plata, Buenos Aires.

¿Qué es lo que miras? – 2024

Melania Janet Bohl

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

INTA.

Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Maternando ciencia – 2025

Gloria Patricia Camargo Solorzano

Facultad de Ciencias Químicas.

Universidad Nacional de Córdoba.

Ciudad de Córdoba.

Reflejo de mujer en la ciencia – 2025

Gloria Patricia Camargo Solorzano

Facultad de Ciencias Químicas..

Universidad Nacional de Córdoba.

Ciudad de Córdoba.

Sonreír también es parte del experimento – 2025

Josefina Caso

Instituto de Micología y Botánica.

InMiBo-UBA-CONICET.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Limpieza y clasificación de material arqueológico – 2025

Florencia Chechi

Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.

La Plata, Buenos Aires.

Muestreo pandémico – 2020

Bettina Eissa

Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable.

Universidad Nacional de Luján.

Luján, Buenos Aires.

Protagonismo Femenino en la Innovación Productiva – 2024

Mariana Sandra Esterelles

Departamento de Tecnología para la Producción de Cuero y Calzado.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

La Plata, Buenos Aires.

El Sur… – 2024

Thamara Fariñas Torres

Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja.

CRILAR-CONICET

Anillaco, La Rioja.

Mirando con otro foco – 2025

Gisela Ferraro

Centro Atómico Bariloche.

Comisión Nacional de Energía Atómica.

San Carlos de Bariloche, Río Negro.

La piba lo está haciendo – 2025

Fiamma Gomez

Universidad Nacional de Hurlingham

Hurlingham, Buenos Aires.

Arqueología Urbana – 2025

Nadia Wenk

Arqueología de impacto.

Ciudad de Córdoba.

De pesca en el río Luján – 2022

Natalia Ossana

Programa de Ecofisiología Aplicada – Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (UNLu-CONICET).

Universidad Nacional de Luján.

Luján, Buenos Aires.

La investigación como color ante el desconocimiento – 2022

Priscila Ayelén Pagnotta

Instituto de Biología y Medicina Experimental.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desempolvando el pasado – 2025

Cecilia Parera

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Universidad Nacional del Litoral.

Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe.

Ensayos con BRS – 2019

Silvia Elena Rastelli

Centro de investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos.

CIDEPINT-CONICET-UNLP.

La Plata, Buenos Aires.

Semilla en Mano – 2022

Anna Verena Reutemann

Instituto de Botánica del Nordeste.

IBONE-CONICET-UNNE.

Ciudad de Corrientes.

Hacer mesada – 2025

Marcela Belén Ríos

Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología.

INMIBO-UBA-CONICET.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Turista indeseado – 2005

Adriana Salvo

Centro de Investigaciones Entomológicas – IMBIV-UNC-CONICET.

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.

Ciudad de Córdoba.

Tratando al paciente – 2022

Carolina Jimena Sanchez Barberena

Instituto de Micología y Botánica.

INMIBO-UBA-CONICET.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Plantación de tabaquillos – 2024

Paula Taraborelli

UDEA-CIAP-IFRGV.

CONICET-INTA.

Ciudad de Córdoba.

Importancia de un equipo de trabajo – 2025

Malena Taube

Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz.

CONICET y Universidad Nacional de La Plata.

Río Gallegos, Santa Cruz – La Plata, Buenos Aires

La felicidad de un gran hallazgo – 2024

María José Urrea

Facultad de Ciencias Naturales.

Instituto Miguel Lillo.

San Miguel de Tucumán.

Paleontólogos en acción – 2024

Sofía Urzagasti Torres

Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología.

IIPG-CONICET-UNRN.

General Roca, Río Negro.

Óptica en compuestos orgánicos – 2024

Muriel Zampieri

Instituto de Física Enrique Gaviola.

IFEG-CONICET-UNC.

Ciudad de Córdoba.