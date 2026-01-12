Tropas de montaña del Ejército Argentino y del Ejército de la República de Chile realizaron la formación de inicio de la Expedición Andinística Combinada Argentino–Chilena al cerro Aconcagua 2026, en el Refugio Militar “Cristo Redentor”, sitio de profundo valor histórico y simbólico de la Cordillera de los Andes, eri.

MENDOZA.- La actividad se desarrolló en el marco del programa de adiestramiento estival de la Brigada de Montaña VIII y se inscribe en la conmemoración de los 25 años de la última ascensión binacional al Aconcagua, realizada por tropas de montaña de ambos ejércitos. La ceremonia reunió a efectivos que integran la cordada combinada denominada“Ejército de los Andes”, nombre que rinde homenaje a la gesta sanmartiniana y a la histórica hermandad entre ambas naciones.

Durante el acto, las autoridades militares de ambos países coincidieron en destacar a la Cordillera de los Andes como un espacio de encuentro y cooperación, y una escuela de liderazgo, disciplina y trabajo en equipo, donde el planeamiento, el método y la confianza mutua resultan determinantes para el cumplimiento de la misión.

En ese marco, se evocó el legado histórico del General José de San Martín y del General Bernardo O’Higgins, y el significado del Cruce de los Andes como ejemplo vigente de conducción, sacrificio y visión estratégica. Esa referencia histórica fue puesta en valor como inspiración para las tropas actuales, que continuaron transitando la cordillera guiadas por los mismos valores de cooperación, responsabilidad y vocación de servicio.