Exitoso 2° Encuentro Nacional de Chevrolet en Tolhuin

Tolhuin fue nuevamente escenario del Encuentro Nacional de Chevrolet del Fin del Mundo, una propuesta organizada por la Asociación Civil Deportivo, Social y Cultural Chivo Club Tierra del Fuego, que reunió a fanáticos y fanáticas de la marca de distintas ciudades de Argentina y Chile. La actividad formó parte del cronograma por el 53° aniversario de la ciudad, y contó con el acompañamiento del Municipio de Tolhuin.

Durante la jornada, los autos participantes recorrieron las rutas fueguinas y pasaron por la ciudad compartiendo su pasión con las familias tolhuinenses.

El encuentro incluyó además un almuerzo en el Polideportivo Ezequiel Rivero, donde se vivió un clima de camaradería y entusiasmo, seguido por la entrega de una Declaración de Interés Municipal por parte de las autoridades locales, en reconocimiento a la importancia del evento para la comunidad.

El intendente de Tolhuin dispuso la Declaración de Interés Municipal a través de un decreto que reconoce al 2° Encuentro Nacional de Chevrolet del Fin del Mundo por su carácter social, deportivo y cultural, y por contribuir a la integración provincial y regional. El documento, refrendado por la Secretaria de Administración General y Abordaje Territorial, Valeria Sandoval, destaca que la iniciativa “promueve la participación de vecinos y vecinas, el turismo interno y la unión entre las tres ciudades fueguinas”.

Como cierre de la jornada, la caravana se dirigió hacia el Lago Fagnano, donde se realizó la tradicional foto grupal frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.

Entre motores, charlas y paisajes únicos, el encuentro volvió a poner en valor la identidad de Tolhuin como corazón de las rutas fueguinas, fortaleciendo su rol como punto de encuentro entre la pasión automovilística y el espíritu de comunidad que caracteriza a la ciudad.