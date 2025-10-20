Sociedad

Exitoso 2° Encuentro Nacional de Chevrolet en Tolhuin

lunes 20 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Tolhuin fue nuevamente escenario del Encuentro Nacional de Chevrolet del Fin del Mundo, una propuesta organizada por la Asociación Civil Deportivo, Social y Cultural Chivo Club Tierra del Fuego, que reunió a fanáticos y fanáticas de la marca de distintas ciudades de Argentina y Chile. La actividad formó parte del cronograma por el 53° aniversario de la ciudad, y contó con el acompañamiento del Municipio de Tolhuin.

Durante la jornada, los autos participantes recorrieron las rutas fueguinas y pasaron por la ciudad compartiendo su pasión con las familias tolhuinenses.

El encuentro incluyó además un almuerzo en el Polideportivo Ezequiel Rivero, donde se vivió un clima de camaradería y entusiasmo, seguido por la entrega de una Declaración de Interés Municipal por parte de las autoridades locales, en reconocimiento a la importancia del evento para la comunidad.

El intendente de Tolhuin dispuso la Declaración de Interés Municipal a través de un decreto que reconoce al 2° Encuentro Nacional de Chevrolet del Fin del Mundo por su carácter social, deportivo y cultural, y por contribuir a la integración provincial y regional. El documento, refrendado por la Secretaria de Administración General y Abordaje Territorial, Valeria Sandoval, destaca que la iniciativa “promueve la participación de vecinos y vecinas, el turismo interno y la unión entre las tres ciudades fueguinas”.

Como cierre de la jornada, la caravana se dirigió hacia el Lago Fagnano, donde se realizó la tradicional foto grupal frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.

Entre motores, charlas y paisajes únicos, el encuentro volvió a poner en valor la identidad de Tolhuin como corazón de las rutas fueguinas, fortaleciendo su rol como punto de encuentro entre la pasión automovilística y el espíritu de comunidad que caracteriza a la ciudad.

