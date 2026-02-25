Exitosa primera jornada de captación de talentos de vóley

La Secretaría de Deportes de la provincia llevó adelante este domingo 22, en la Casa del Deporte de Tolhuin, la primera jornada provincial de observación de jugadores y jugadoras de vóley con el objetivo de conformar el seleccionado de Tierra del Fuego que representará a la provincia en los Juegos Patagónicos EPADE 2026, a disputarse del 17 al 23 de mayo en La Pampa.

TOLHUIN.- En la rama femenina la evaluación estuvo encabezada por los entrenadores Sebastián Ybars y Damián Di Lernia, quienes destacaron el alto nivel y la proyección de las deportistas convocadas. Di Lernia calificó la jornada como «muy enriquecedora» y resaltó la importancia de poder observar un grupo amplio de jugadoras para consolidar una base sólida con vistas al futuro.

«Evaluamos aspectos fundamentales como la estatura -que es determinante en nuestra disciplina-, la técnica individual y los fundamentos básicos como el saque y el ataque», explicó el entrenador, quien además remarcó la importancia estratégica de Tolhuin como sede de concentración por su ubicación central, que facilita la convocatoria desde Río Grande y Ushuaia.

Di Lernia adelantó que el proceso de selección continuará en el marco del calendario federativo, lo que permitirá evaluar a las jugadoras en instancias reales de competencia antes de la definición del plantel definitivo. Asimismo, valoró el trabajo articulado con los entrenadores de los clubes, fortaleciendo el vínculo entre el desarrollo formativo y el seleccionado provincial.

En la preselección masculina la evaluación estuvo a cargo de los entrenadores Joaquín Romero y Jeremías Sipaila, quienes destacaron especialmente la amplia convocatoria registrada. Como dato relevante señalaron la presencia de numerosos jugadores de categorías formativas (2013–2015), un aspecto clave para garantizar el crecimiento sostenido del vóley masculino en la provincia.

La observación se centró en aspectos técnicos, tácticos y de comprensión del juego, incorporando además el eje de preparación física temprana a través del CEPAR (Centro Provincial de Alto Rendimiento), considerado fundamental para el desarrollo integral de los deportistas.

En total participaron 22 jugadores en esta instancia inicial, realizándose posteriormente cortes por edad y categoría para optimizar el trabajo de seguimiento.

El proceso de captación continuará con una jornada en Ushuaia, mientras que en Río Grande ya se cuenta con una base de preseleccionados. Además, están previstas concentraciones durante los meses de marzo y abril para definir los planteles que competirán tanto en los EPADE como en los Juegos de la Araucanía.

La jornada en Tolhuin no solo permitió avanzar en la conformación de los seleccionados provinciales, sino que también coincidió con una capacitación arbitral desarrollada en la misma sede, lo que posibilitó un abordaje integral de proyección y crecimiento para la disciplina en toda la provincia.

De esta manera, la Secretaría de Deportes continúa fortaleciendo el desarrollo del vóley fueguino, apostando a la detección de talentos y al trabajo articulado con clubes y centros de alto rendimiento en el camino hacia los compromisos regionales de 2026.