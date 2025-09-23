Exitosa jornada de testeo de VIH y sífilis en el Centro ‘Nueva Argentina’

Estuvo a cargo de alumnas y alumnos de 3° año de la Tecnicatura Superior de Enfermería del CENT 11, quienes además brindaron información sobre prevención. A pesar de las nevadas registradas durante la tarde, la comunidad mostró gran compromiso y se acercó a realizar las pruebas.

USHUAIA.- Este lunes, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ cedió su espacio al programa de VIH e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) del Ministerio de Salud de la provincia para realizar testeos gratuitos y confidenciales tanto de VIH como de Sífilis.

Las pruebas fueron efectuadas por estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería que se dicta en el CENT 11. Las pruebas fueron efectuadas por estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería que se dicta en el CENT 11.

La senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino, fundadores del CCNA dialogaron con las alumnas y alumnos y destacaron el trabajo que llevan adelante. Asimismo, valoraron el compromiso de los vecinos y vecinas que, a pesar del mal tiempo y de la tarde nívea, asistieron a testearse.

La actividad se llevó adelante de 14 a 17.30 horas y alrededor de 30 personas eligieron saber.

Noelia Muraco, Licenciada en Enfermería y docente del CENT 11, mencionó que esta propuesta se da en el marco del Programa de VIH e ITS de la Provincia de Tierra del Fuego, a cargo del doctor Franco Cinel, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en el acceso a la salud sexual. A su vez, les permite a los estudiantes hacer sus prácticas profesionalizantes, que habitualmente se desarrollan en los CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud). Alrededor de 30 personas se testearon.

Por último, Muraco remarcó que es importante testearse dado que hoy en día se está registrando un aumento en la cantidad de casos tanto del Virus de la Inmunodeficiencia Humana como de Sífilis. También puso de relieve la importancia de tener un diagnóstico rápido para que cada persona que registre un resultado positivo en el test pueda acceder al tratamiento lo más rápido posible.