Exitosa Expo Navidad y Mercado Concentrador en el Cochocho

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, llevó adelante con gran convocatoria la Expo Navidad y una nueva edición del Mercado Concentrador, que se desarrollaron durante cuatro jornadas consecutivas —los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre— en el microestadio Cochocho Vargas.

Las propuestas se realizaron de 14 a 20 horas y coincidieron con las actividades del Día Más Largo, conformando un evento coordinado junto a las distintas iniciativas impulsadas por la Municipalidad, que permitió que vecinos, vecinas y visitantes disfrutaran de actividades culturales y recreativas, adquirieran regalos navideños y realizaran las compras para las celebraciones de fin de año.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fueron cuatro días de Expo con temática navideña, con sorteos en vivo y una fuerte presencia de productos artesanales y gastronómicos, que es algo muy valorado por la comunidad”.

En ese sentido, señaló que “participaron más de 360 emprendedores y emprendedoras, y el balance fue sumamente positivo, con ventas que superaron los 600 millones de pesos a lo largo de las cuatro jornadas”.

Asimismo, Martínez remarcó que “estos espacios no solo fortalecen el trabajo de los emprendimientos locales, sino que también generan oportunidades concretas de comercialización y acompañan el desarrollo de la economía social”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Productivo, Roberto Trujillo, subrayó el impacto del Mercado Concentrador y su crecimiento sostenido durante el año. “Esta fue la 11ª edición del Mercado Concentrador en 2025, y cerramos el año con un balance muy positivo. Crecimos en cantidad de comercios, pero especialmente en productores locales que apuestan a esta política pública impulsada por la Municipalidad de Ushuaia”.

Trujillo destacó además que “las panaderías tuvieron ventas muy importantes; incorporamos una nueva panadería y ambas trabajaron con excelentes resultados, al igual que los productos avícolas, que fueron nuevamente de los más demandados”.

“Los días sábado y domingo, en conjunto con el resto de las actividades municipales, fueron claves para consolidar el éxito tanto del mercado como de la expoferia”, agregó.

Finalmente, el subsecretario agradeció “al equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Industria y Producción, y a todo el personal municipal que estuvo los cuatro días trabajando en la logística, el armado, el desarmado y la atención permanente a los comercios”.

“Fue un trabajo articulado entre distintas áreas de la Municipalidad, en el marco de la Secretaría de Economía y Finanzas, que permitió cerrar el año con resultados muy positivos”, concluyó.