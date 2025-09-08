Exigen control en el ingreso a colegios

El pasado martes 2 de septiembre el padre de uno de los alumnos que concurre al Alicia Moreau de Justo ingresó de manera violenta al colegio y agredió con golpes y patadas al profesor Hugo Moreno.

RIO GRANDE.- Tras este grave incidente, que puso en peligro la integridad física del profesor, los docentes realizaron una asamblea y confeccionaron un acta pidiendo medidas a las autoridades del Ministerio de Educación.

Las y los docentes del Centro Polivalente de Arte se reunieron en una asamblea para tratar “la agresión sufrida por el profesor Hugo Moreno, en el colegio Alicia Moreau de Justo, el martes 2 de septiembre”.

En el acta que conformaron durante la asamblea, señalan: “El profesor fue golpeado por un padre, en el rostro, tirado al piso y pateado salvajemente. Este grave hecho es repudiado por las y los docentes del Centro Polivalente de Arte. Nos solidarizamos incondicionalmente con nuestro compañero”.

“Por otra parte, se discute la inseguridad a la que estamos expuestos, principalmente sobre cómo cualquier persona tiene acceso libre al ingreso y la circulación dentro de las instituciones. Las puertas no tienen personal que las controlen”.

“Exigimos que el Ministerio de Educación designe inmediatamente personal para la tarea de cuidado del ingreso. Insistimos en que este tema es de urgente resolución. No se puede esperar a que pase una desgracia mayor”.

“A la espera de una respuesta favorable y solicitando que responsables ministeriales se hagan presentes en la próxima jornada institucional del día 9, a dar explicaciones, los saludamos atentamente”.