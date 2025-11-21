Exhumaron dos cuerpos para realizar estudios de filiación

USHUAIA.- En el Cementerio Parque del Mar se realizó la exhumación de dos cuerpos con el objetivo de obtener muestras genéticas en el marco de un juicio sucesorio que requiere determinar la filiación.

La medida se concretó el viernes 14 de noviembre y estuvo a cargo del juez Sebastián Osado Viruel, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1, con la asistencia de la secretaria Valeria Rossi.

El procedimiento, que se extendió durante varias horas, contó con la colaboración de personal municipal, encargado de las tareas de exhumación y del traslado de los restos hacia el vehículo mortuorio de la empresa funeraria Manantiales.

Para documentar cada instancia del operativo, agentes de Policía Científica y de la Comisaría Segunda registraron imágenes y acompañaron el desarrollo de la medida.

Una vez retirados los cuerpos, la comitiva se trasladó a la morgue del Hospital Regional Ushuaia, donde especialistas de la Dirección Pericial realizaron las tomas de muestras necesarias, siguiendo la cadena de custodia establecida por la normativa vigente.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio correspondiente, cuyos resultados serán fundamentales para avanzar en la investigación.

Finalizado el procedimiento forense, los cuerpos fueron inhumados en el cementerio.