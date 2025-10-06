Excelente balance de la promoción del Fin del Mundo

El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) participó en conjunto con la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, más de 50 prestadores de servicios turísticos de la provincia y referentes de las áreas de turismo de los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que en esta edición cerró con récord de visitantes.

USHUAIA.- Dante Querciali, titular del INFUETUR, destacó que “más de 140 mil personas visitaron FIT en las cuatro jornadas, fortaleciendo este espacio de intercambio comercial y promoción de los destinos turísticos. Tuvimos una buena recepción de público y una activa participación de nuestros prestadores que brindaron información turística destacando el Fin del Mundo e incentivando la venta para las próximas vacaciones”.

Durante el lunes y martes se realizaron Rondas de Negocio organizadas por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) aumentando las oportunidades para las empresas fueguinas de consolidar nuevas relaciones comerciales con operadores turísticos nacionales e internacionales.

La FIT recibió este año un récord de visitantes.

Por su parte, el presidente de la FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) Andrés Deyá, sostuvo que “FIT 2025 superó todas las expectativas, no solo en cantidad de visitantes sino también en el clima de negocios que se vivió. Cada edición reafirma que el turismo es motor de desarrollo, y que la feria es el gran punto de encuentro donde se consolidan oportunidades para el futuro del sector”.

FIT 2025 contó con la presencia de 59 países y representaciones, más de 1.900 expositores nacionales e internacionales, y generó un clima de negocios único que se reflejó en las más de 10.800 reuniones concretadas. Además, se realizaron 170 capacitaciones en 6 auditorios, reafirmando el valor del evento como espacio de actualización y formación.

Conexión aérea

Dante Querciali realizó importantes gestiones con las líneas aéreas que comercializan el destino, “el objetivo de estos encuentros fue consolidar la red de vuelos que conecta al destino Fin del Mundo con el país y la región”, comentó explicando que el balance de las negociaciones destaca el compromiso de las compañías aéreas en sostener y aumentar su oferta para las próximas temporadas. Dante Querciali en el encuentro con el Ente Patagonia y LADE.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 51 frecuencias semanales a Tierra del Fuego durante el verano. Asimismo anunció la programación del vuelo directo São Paulo-Ushuaia para julio del próximo año, una conexión fundamental para la temporada invernal.

En tanto que Flybondi y JetSMART confirmaron el incremento de sus frecuencias a Ushuaia; y Flybondi sumará la ruta directa Córdoba-Ushuaia (dos veces por semana), fortaleciendo el acceso desde el centro del país.

Además desde el Ente Patagonia se continúa trabajando en la articulación regional para asegurar la conectividad esencial entre las provincias patagónicas a través de LADE (Líneas Aéreas del Estado), en un trabajo coordinado que permite garantizar una conectividad aérea estable y ampliada, fundamental para el desarrollo del turismo y la economía de Tierra del Fuego.