Excarcelaron a imputados por violento robo a un hombre en Tolhuin

La Cámara de Apelaciones de Río Grande ordenó la libertad de los acusados, procesados por un asalto cometido en 2025 contra un vecino de 65 años, al considerar que no existían riesgos procesales ni de fuga.

RÍO GRANDE.– La Cámara de Apelaciones de esta ciudad revocó la prisión preventiva de los imputados que habían sido detenidos por un violento robo ocurrido en la localidad de Tolhuin, en perjuicio de un hombre de 65 años, quien fue golpeado y amenazado con un arma blanca para sustraerle dinero en efectivo.

La medida permitió la excarcelación de Juan Carlos García y César Hernán Figueroa, ambos procesados por el delito de robo agravado por el uso de arma, así como de un tercer implicado que recuperó la libertad al haberse dictado en su favor una falta de mérito.

El hecho delictivo se produjo el 26 de diciembre de 2023, cuando la víctima, Martín Paredes, fue atacada en su propio domicilio. Según se desprende de la causa, los agresores lo habrían amenazado con un cuchillo y golpeado en el rostro, para luego apoderarse de aproximadamente 80 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con fuentes del expediente, los acusados sostuvieron que el episodio se originó a raíz de un reclamo vinculado a la supuesta pérdida de un teléfono celular.

Durante la audiencia de apelación, el defensor oficial Marcelo Scola argumentó que no existían riesgos procesales ni peligro de fuga que justificaran la continuidad de la prisión preventiva, solicitando su revocación. La Cámara hizo lugar al planteo y dispuso la libertad de los imputados, quienes continuarán vinculados al proceso judicial.

Finalmente, el martes de la semana pasada, García y Figueroa fueron excarcelados de la Unidad de Detención N°1, bajo estrictas condiciones, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.