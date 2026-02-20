Ex príncipe Andrés: esta vez nadie exclamó “que traigan al principito”

El ex príncipe Andrés hermano del rey Carlos III sirvió como piloto de helicóptero en el portaaviones HMS Invincible durante la Guerra de las Malvinas, cuando entonces lo buscaba y mencionaba la jerarquía militar argentina.

BUENOS AIRES (NA) Por Alejandro Esteban Bidondo.- “Que traigan al principito”, expresó el efímero gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, con respecto al exduque de York, hijo de la reina Isabel II y caído en desgracia dentro de la familia real aun antes de su arresto este jueves, por investigaciones relacionadas con el caso Epstein.

“Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, bramaba mientras tanto en Buenos Aires con voz aguardentosa Leopoldo Fortunato Galtieri, el tercero de los dictadores de lo que se denominó Proceso de Reorganización Nacional.

En el marco de un brote de chauvinismo, el término “principito” se popularizó para referirse al hijo de la reina como un objetivo militar simbólico.

Menéndez pronunció la frase ”que traigan al principito” como un desafío a las fuerzas británicas, que a posteriori llegaron no solo con el integrante de la familia real sino con los temibles mercenarios gurkas de Nepal, que causaron estragos en los jóvenes argentinos (mayoritariamente clase 1963), mal preparados y faltos de alimentos.

En cuanto al “principito”, ahora afronta causas judiciales, pero también devino un paria de la realeza británica, deshonrado por su hermano Carlos, quien lo despojó de sus títulos nobiliarios.

¿Qué pasó con el Invincible?

El HMS Invincible fue un portaaviones ligero clave para la Marina Real británica en la Guerra de las Malvinas (1982), fundamental en la superioridad aérea con sus Sea Harriers, según recuerdan los archivos.

Pero también dan cuenta de que el 30 de mayo de 1982, fue blanco de un audaz ataque aeronaval conjunto argentino (Super Étendard y A-4C Skyhawk) con misiles Exocet y bombas.

La Argentina reportó que se vio humo en la cubierta de esa nave, aunque el Reino Unido (entonces conducido por Margaret Thatcher, llamada “La dama de hierro” o “La hiena inglesa”, para la prensa sensacionalista de Reino Unido y la Argentina, respectivamente) nunca reconoció daños.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: A su regreso de Malvinas, el ex príncipe Andrés fue recibido como un héroe. Foto: Archivo