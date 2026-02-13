Ex primer ministro noruego es sospechoso de corrupción agravada por archivos Epstein

Un ex primer ministro de Noruega y alto diplomático internacional fue clasificado formalmente como sospechoso de corrupción agravada luego de verse involucrado en los archivos Epstein, confirmó ayer su abogado.



OSLO (Xinhua/NA).- El anuncio fue hecho después de los allanamientos coordinados de Okokrim, la autoridad nacional de investigación y procesamiento judicial de delitos económicos y ambientales de Noruega, en diversas propiedades pertenecientes a Thorbjorn Jagland.

Los allanamientos se llevaron a cabo menos de 24 horas después de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa votara por unanimidad a favor de retirar la inmunidad diplomática de Jagland, permitiendo a las autoridades noruegas investigar los actos ejecutados en su cargo oficial durante su mandato de una década como secretario general del Consejo de Europa.

La investigación surge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara el 30 de enero la publicación de más de 3 millones de páginas adicionales de materiales como parte de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Jeffrey Epstein, quien murió en 2019, fue un financiero estadounidense acusado de tráfico sexual.

Medios informativos noruegos reportaron que los materiales recién publicados arrojan más luz sobre los contactos de Jagland con Epstein, incluidos los planes para una visita familiar a la isla privada de éste en el Caribe en 2014, que fue cancelada posteriormente.

Esta mañana, los investigadores de Okokrim revisaron el apartamento privado de Jagland en Oslo y su residencia veraniega en Risor.

Los testigos señalaron haber visto a los funcionarios sacando cajas y maletas de la propiedad de Oslo, dijo la radiodifusora noruega NRK.

De acuerdo con la ley noruega, la aplicación de esas medidas coercitivas automáticamente otorgan a un individuo el estatus formal de “acusado”.

“Tengo sólo una cosa que decir, y es que me alegra que el caso se esté aclarando”, comentó Jagland a la prensa al salir de su apartamento, acompañado por su abogado.

Jagland fue primer ministro de Noruega de 1996 a 1997, secretario general del Consejo de Europa de 2009 a 2019, y presidente del Comité del Nobel noruego de 2009 al 2015.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Thorbjorn Jagland, en una imagen de archivo. EFE