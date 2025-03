Evo Morales acusó a opositores de impedir el retorno de un indígena a la presidencia de Bolivia

El exmandatario boliviano, Evo Morales, quien gobernó el país sudamericano entre 2006 y 2019, acusó ayer viernes al Gobierno y a sus opositores de pretender impedir que un representante indígena vuelva a la presidencia.

LA PAZ (Xinhua/NA).- «Se nota demasiado que el Gobierno derechizado y los neoliberales e imperialistas no quieren que un indio regrese nuevamente a la Presidencia», expresó el expresidente en redes sociales. Morales se refirió en particular a la denuncia presentada contra el partido político indigenista de centro-izquierda, Frente Para la Victoria (FPV), admitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que pone en riesgo su situación jurídica para inhabilitarlo en las elecciones del 17 de agosto próximo, al buscar la reelección para un cuarto mandato presidencial.

El 20 de febrero pasado, el político boliviano firmó un acuerdo con el FPV para participar como candidato de esta organización política en las elecciones presidenciales.

«Ahora, al ver que estoy completamente habilitado por nuestra Constitución y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pretenden anular la sigla del FPV», lamentó Morales en su mensaje.

Acusó al Gobierno de Bolivia de promover su inhabilitación a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al que acusa de ser cómplice de su proscripción.

«Primero aseguraron que estoy inhabilitado con sentencias que, luego, se demostraron ser ilegales e inconstitucionales. Luego – con la complicidad de dos magistrados de facto (autoprorrogados) del TCP- nos robaron la sigla e impusieron dirigentes truchos que se adueñaron del partido, sin ser elegidos por los militantes», completó.

El político boliviano ha sostenido en repetidas ocasiones su intención de postularse como candidato para competir por la Presidencia en las elecciones de agosto próximo.

Su candidatura, no obstante, enfrenta un obstáculo legal que impide la postulación, luego del fallo constitucional emitido en 2023 que anula la reelección indefinida en Bolivia y limita a dos los mandatos presidenciales legales, ya sean consecutivos o discontinuos.

Morales mantiene su bastión político en la región central de Cochabamba, caracterizada por ser una importante región cocalera o productora de hoja de coca.

La movilidad del político, no obstante, está restringida porque enfrente una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunta trata de personas y estupro, lo que le impide salir de su zona de influencia ante el riesgo de ser detenido.

El expresidente boliviano gobernó el país durante tres mandatos consecutivos: 2006-2009, 2010-2014 y 2014-2019.

Su intento por buscar un nuevo mandato en las elecciones de 2019 desencadenó una crisis política, tras denuncias de fraude electoral, lo que llevó a la anulación de los comicios y a su dimisión.

