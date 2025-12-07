Eventos. Festival de Peñas 2026: cuántos salen las entradas día por día

Este jueves quedó conformado el “line up” de las cinco noches. Aquí, la información sobre los bancos que tienen promociones.

Este jueves se terminó de completar la grilla completa del Festival de Peñas de Villa María 2026.

Con la adición y confirmación de artistas del día 10 de febrero, la ciudad estará lista para recibir una grilla con grandes artistas de renombre como Fito Páez, Emanero, Morat, Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

Sobre la programación de este año, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, destacó la diversidad de la propuesta: “Estamos muy felices de presentar esta grilla que es fruto de un gran trabajo y que nos permite reunir, una vez más, todos los estilos musicales”.

El mandatario agregó que el Festival, “con su característico eclecticismo, volverá a ser una experiencia artística única con artistas para todos los públicos.

La programación completa del Festival de Villa María

Con el anuncio de la noche del martes, el recorrido por las cinco noches del festival (del 6 al 10 de febrero) confirma que ofrece un abanico que va del folklore tradicional a los ritmos urbanos, pasando por el rock nacional y el infaltable cuarteto cordobés.

Viernes 6: Noche inaugural. La apertura tendrá una marcada impronta folklórica con Luciano Pereyra (el artista con mayor cantidad de presencias históricas), Soledad Pastorutti, Los Tekis, Jorge Rojas –quien celebrará sus 20 años de carrera solista– y el Chaqueño Palavecino.

Sábado 7: Noche joven. La segunda velada apuesta a la música urbana y el cuarteto moderno con la presencia del cordobés Luck Ra, Emanero, Q’ Lokura y La Joaqui.

Domingo 8: Rock y clásicos. Será una noche de regresos y celebraciones. Fito Páez vuelve al Anfiteatro tras 19 años de ausencia en el marco de su gira “Sale el Sol Tour”. Compartirá escenario con Abel Pintos, quien festeja tres décadas con la música. La grilla se completa con los villamarienses Fabricio Rodríguez y Emma Roach.

Lunes 9: La noche del cuarteto. Fiel a su tradición, el lunes será la jornada popular. Actuarán LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko. Un dato destacado es la presentación de La Pepa Brizuela en su faceta solista, tras la disolución de La Barra.

Martes 10: Cierre internacional. La última noche, anunciada recientemente, tendrá a Morat, Coti y Juli Cardozo.

Valor de las entradas día por día del Festival de peñas 2026

Las entradas ya están a la venta.

Viernes 6: Luciano Pereyra, Soledad, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino y Los Tekis. Valor de las entradas: Desde los $ 55.000.

Sábado 7: Luck Ra, Emanero, Q’ Lokura y La Joaqui. Valor de las entradas anticipadas: $ 45.000 (Tribuna) y $ 70.000 (Plateas).

Domingo 8: Fito Páez, Abel Pintos, Fabricio Rodríguez y Emma Roach. Valor de las entradas: Desde los $ 70.000.

Lunes 9: LBC y Euge Quevedo, Ulises Bueno, Desakta2, La Pepa Brizuela, Simón Aguirre, Valentina Márquez y Vacomoloko. Valor de las entradas anticipadas: $ 35.000 (Tribuna) y $ 40.000 pesos (Plateas).

Martes 10: Morat, Coti y Juli Cardozo. Valor de las entradas: Desde los $ 90.000. El esquema de financiación es el siguiente: Naranja Plan Z, tarjetas de crédito y débito de Visa y Mastercard y Mercado Pago.

Financiación de las entradas del Festival de Peñas