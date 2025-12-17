En el marco de las fiestas, El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar del evento solidario de Navidad organizado por URVOX TV. El mismo se desarrollará el día lunes 22 de diciembre a las 21 horas en la Casa de la Cultura, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, celebración y solidaridad, con música en vivo, espectáculos artísticos y sorpresas para toda la familia.

El evento será una jornada especial que combina entretenimiento, música en vivo y compromiso social, con un espíritu solidario propio de estas fechas. Aquellos que deseen participar, se solicita como único requisito colaborar con un alimento no perecedero o un juguete en buen estado, que serán destinados a acciones solidarias.

Durante la actividad se presentará oficialmente parte de la programación de URVOX TV, con la participación de los programas “Con 2 de Azúcar”, “REMIX”, “Figuras del Espectáculo” y “Club Verité”. Estas propuestas reflejan la identidad del canal y su apuesta por los contenidos locales, el entretenimiento y la pluralidad de voces.

Además, se llevarán a cabo espectáculos artísticos de la mano del grupo “Versatile Crew” con danzas urbanas, mientras que la música en vivo estará a cargo de La Mowband, Vianant y Dino Jarach, con shows que recorren el rock alternativo y el rap, ofreciendo una propuesta variada y dinámica para el público.

De esta manera, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a acompaña esta significativa celebración que busca promueve la solidaridad, mediante el fortalecimiento de la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad.