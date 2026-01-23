Evento evangélico en Ushuaia: Llega Franklin Graham

A tres meses de haber convocado a 73 mil personas en Buenos Aires, el líder evangélico participará de dos eventos gratuitos en el Cochocho Vargas. “Anhelo compartir el evangelio en la ciudad más austral del mundo”, expresó.

USHUAIA.- El líder evangelista estadounidense Franklin Graham predicará por primera vez en Ushuaia y por cuarta vez a la Argentina, durante un evento de avivamiento cristiano destinado a toda la comunidad fueguina, denominado Esperanza Ushuaia.

El evento gratuito, que contará con música en vivo y un mensaje de esperanza del reverendo Franklin Graham, tendrá lugar en el Microestadio José Cochocho Vargas a las 18:00 el sábado 14 de febrero y a las 16:00 el domingo 15 de febrero.

El reverendo Franklin Graham es el presidente y director ejecutivo de la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), y los líderes de varias iglesias de Ushuaia lo invitaron a ir a su ciudad a predicar después de escucharlo compartir la esperanza de Jesucristo en Buenos Aires en noviembre de 2025.

En diálogo con El Sureño, el coordinador local de Esperanza Ushuaia, Alejandro Nuesch, explicó que la llegada del Graham a la ciudad más austral del mundo surgió hace muy poco tiempo. “Hace dos meses estuvimos en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, una convocatoria increíble, 73 mil personas en dos noches y durante esos días el reverendo Franklin nos dijo: Yo tengo un sueño hace muchos años y es llegar a Tierra del Fuego”.

“Cuando nos dimos cuenta, surgió la oportunidad de venir en diálogo con pastores locales. Fue algo que surgió también muy rápido y con esta fecha que se pudo confirmar”, indicó.

Respecto a las dos jornadas previstas en Ushuaia, Nuesch dijo que “tenemos grandes expectativas, creemos que va a haber una muy buena convocatoria. La entrada es libre y gratuita, y el ingreso será por orden de llegada, así que recomendamos que la gente pueda llegar con tiempo hasta el Polideportivo Cochocho Vargas”.

Además hizo hincapié en que Esperanza Ushuaia “no es un evento solo para gente que va a la iglesia, sino para cualquier persona que quiera acercarse a recibir un mensaje de esperanza. Los invitamos a asistir y a darnos una oportunidad de compartir este mensaje tan importante que un día recibimos nosotros y que ahora queremos compartir con Tierra del Fuego”.

Según amplió, el encuentro incluye música a cargo del grupo Rescate y la cantante internacional Evangelina Rubinka quienes abrirán el evento para que finalmente Franklin Graham brinde su mensaje a los presentes.

“Vivimos en tiempos muy convulsionados con noticias que llegan del ámbito internacional, también lo que toca vivir a nivel personal, y creo que todos como sociedad necesitamos en algún momento reflexionar, parar un poco esta vida tan caótica que a veces vivimos y recibir, recibir un mensaje de esperanza, del amor de Dios, nosotros que somos personas de fe, creemos que el acercarnos a Dios también se convierte en un ancla del alma, un firme ancla del alma ante tanta incertidumbre que quizás pueda haber”.

Si bien la organización espera la llegada de gente de otros lugares del país, Nuesch aclaró que “este festival es para los habitantes de Tierra del Fuego, por eso ponemos a disposición de la gente un micro para que puedan venir desde Río Grande y Tolhuin”.

Quienes estén interesados en asistir al evento pueden encontrar toda la información en la página web Esperanza Ushuaia. En cuanto al transporte, se aclaró que se está coordinando a través de las iglesias locales, aunque también se puede llamar directamente al teléfono oficial de la organización de Esperanza Ushuaia, que es el 911-2887-2625 para recibir más información.