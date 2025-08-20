Evalúan la caballa del stock sureño

El pasado jueves 14 de agosto el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) puso en marcha la campaña de evaluación del stock sureño de caballa (Scomber colias) en el área denominada El Rincón, a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO) Mar Argentino.

BUENOS AIRES.- A lo largo de 15 días los investigadores y técnicos tendrán como objetivo principal estimar la biomasa de caballa mediante la complementación de información acústica y muestreos biológicos obtenidos de las capturas con una red de media agua. De igual manera, buscarán aumentar el conocimiento actual sobre la distribución, abundancia e interrelación de la caballa y el surel (Trachurus lathami); caracterizar las condiciones oceanográficas y ampliar la información disponible sobre la circulación oceánica en el área invernal de concentración de la caballa; como también describir la diversidad, distribución espacial y la abundancia de la comunidad zooplanctónica.