Estudiantes y docentes vivieron la instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur

Las juventudes compartieron sus miradas y elaboraron propuestas que reflejan sus preocupaciones, intereses y compromisos con el presente y el futuro. Se llevó adelante una mesa de trabajo con docentes y profesionales que acompañan el programa.

USHUAIA.- La Secretaría de Políticas para las Juventudes desarrolló, el pasado sábado 6 de septiembre, la instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur 2025, que reunió a jóvenes de toda la provincia en una jornada de debate, reflexión y construcción colectiva.

En esta oportunidad los estudiantes que previamente participaron de las instancias locales en Río Grande y Ushuaia se encontraron en este espacio para trabajar en torno a los ejes centrales del programa: Equidad, Derechos y Diversidad; Identidad, Participación y Comunidad; Formación para el Futuro y Desarrollo Laboral; y Sostenibilidad, Cuidado del Entorno y Bienestar.

Durante la jornada, las juventudes compartieron sus miradas y elaboraron propuestas que reflejan sus preocupaciones, intereses y compromisos con el presente y el futuro de la provincia, consolidando así un espacio que fortalece la participación democrática y el protagonismo juvenil.

Además, se llevó adelante una mesa de trabajo con docentes y profesionales que acompañan el programa desde hace años, quienes reflexionaron sobre la evolución del Parlamento Juvenil del Mercosur y aportaron su mirada pedagógica y formativa. El intercambio permitió recoger experiencias, propuestas y evaluaciones que serán clave para enriquecer la próxima edición del programa y seguir fortaleciendo la participación estudiantil. También se entregaron certificados a ocho chicos y chicas que viajarán a Ushuaia para la instancia legislativa.

La secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó que “cada año el Parlamento Juvenil del Mercosur demuestra que las juventudes fueguinas tienen mucho para aportar”, y dijo que “este encuentro provincial es una muestra de su compromiso, de sus ganas de transformar y de que su voz sea escuchada”.

A su vez, remarcó que “desde el Gobierno provincial seguimos impulsando estos espacios porque creemos en el poder de la participación juvenil para construir una provincia más inclusiva y democrática”.

“Con esta instancia, el Gobierno de Tierra del Fuego, AIAS reafirma su compromiso de garantizar más oportunidades de participación real, promoviendo que las juventudes sean protagonistas en la construcción de políticas públicas y en el fortalecimiento de la vida democrática”, finalizó.