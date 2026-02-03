Estudiantes rescató un punto

Estudiantes de La Plata aguantó en inferioridad numérica y rescató un empate sin goles ante Defensa y Justicia, como visitante, en Florencio Varela, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

BUENOS AIRES (NA).- Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el joven arquero del “Pincharrata”, Fabricio Iacovich, se convirtió en la figura del encuentro, al mantener la igualdad en el marcador tras tapar un penal ejecutado por el experimentado sanjuanino Rubén Botta, cuando transcurrían los 29 minutos de la etapa complementaria.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez habían quedado en inferioridad al ser expulsado el defensor Santiago Núñez, por doble amonestación, a los 34 minutos del primer tiempo.