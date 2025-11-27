Estudiantes realizarán prácticas profesionales rentadas en la Municipalidad

USHUAIA.- Este miércoles se llevó adelante la firma de un convenio entre la Municipalidad de Ushuaia y el IPES “Florentino Ameghino”, a través del cual se impulsará la participación de estudiantes del Profesorado de Nivel Inicial en prácticas profesionales rentadas, en el marco del Programa “Promoviendo el Arraigo”.

La iniciativa se desarrollará en la Colonia de Verano del Centro de Desarrollo Infantil “Jorge Brito – Pequeños Pasos”, dependiente de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Está destinada a estudiantes que se encuentren cursando los dos últimos años del Profesorado de Nivel Inicial o que hayan finalizado su formación en los últimos seis meses, promoviendo así una primera experiencia laboral vinculada al desarrollo de su profesión.

Durante la firma estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte; la directora Provincial de Educación Superior en Formación Docente, Lic. Jessica Marcela Rodríguez; el rector del IPES “Florentino Ameghino”, Lic. Alberto Gonzalo Sifuente; la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Alejandra Vuoto; la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez; la subsecretaria de Políticas para la Igualdad, Sabrina Marcucci; y la jefa del Programa de Políticas Públicas para las Infancias, Natalia Tejero.

Desde la Municipalidad destacaron que este acuerdo constituye un paso fundamental para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias formativas, brindando herramientas concretas que incentivan la permanencia, el arraigo y el inicio de los recorridos profesionales dentro de la ciudad.