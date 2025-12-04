Estudiantes desarrollarán una guía turística en francés

La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, mantuvo un encuentro con los alumnos y docentes de tercer año del Colegio del Sur, de quienes recibió un proyecto institucional destinado a desarrollar una guía turística en francés con códigos QR, pensada para brindar información a visitantes francófonos que llegan a nuestra ciudad.

USHUAIA.- Desde el Departamento de Francés del colegio señalaron que el proyecto busca que los estudiantes adquieran habilidades comunicativas en francés que les permitan comprender a un turista o viajero francófono y brindar indicaciones precisas sobre centros invernales, alojamientos, gastronomía, edificios culturales, caminatas, paseos, lugares de interés, puntos de urgencia, referencias del consulado de Francia en el país y el manejo de mapas turísticos.

Viviana Manfredotti afirmó que “es muy importante que los estudiantes fueguinos se vinculen, directa o indirectamente, con el turismo -recurso esencial de nuestra ciudad- desde sus primeras etapas de aprendizaje siempre es una alegría para quienes vemos en esto un síntoma de conciencia sobre el rol que tiene la ciudad y de enfocarnos en mejorar”.

También destacó el acompañamiento pedagógico del equipo docente, remarcando que, “además del alumnado, es importante reconocer a los docentes que supieron acompañar y guiar desde lo didáctico el aprendizaje de una lengua tan reconocida en el mundo, en favor del enriquecimiento de la ciudad en términos turísticos”.