Estudiantes de Río Grande se graduaron en IA

Samsung Argentina llevó a cabo la 5ta Edición de su programa Samsung Innovation Campus (SIC) en la provincia de Tierra del Fuego, donde 11 estudiantes de Río Grande se graduaron del Curso de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa de capacitación tecnológica busca impulsar el desarrollo profesional de jóvenes y promover la inclusión digital en todo el país.

RIO GRANDE.- El acto de entrega de certificaciones se realizó en las instalaciones de la Fundación Mirgor, donde los estudiantes participaron durante la cursada de actividades inmersivas en el ecosistema productivo local, permitiéndoles conocer de primera mano los procesos tecnológicos y productivos de la industria fueguina. El programa contó con la alianza técnica de la Asociación Conciencia.

El ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, participó del evento y expresó su agradecimiento a la Fundación Mirgor y a Samsung Argentina: «Gracias por apostar fuertemente a lo que nuestra provincia necesita para seguir creciendo y desarrollándose. Esta apuesta nos va a permitir tener jóvenes capacitados que puedan desarrollarse en el mercado laboral. Felicito también a nuestros egresados, quienes van a poder volcar todo lo aprendido, dándole un sentido cuando lo pongan al servicio de la comunidad».

El Samsung Innovation Campus, que tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento de habilidades para la inserción laboral, desarrolló durante 5 meses una cursada que combinó clases síncronas y asincrónicas, incluyendo encuentros de empleabilidad, orientación profesional, comunicación efectiva, armado de CV y preparación para procesos de selección.

Como cierre de la formación, los estudiantes completaron su examen final y presentaron los Capstone Projects, trabajos integradores que reflejan la aplicación concreta de los contenidos del curso. Un logro significativo es que cinco de los once egresados ya han conseguido trabajo dentro del rubro.