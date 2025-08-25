Estudiantes de la UNTDF crearon “ASIS TIEMPO”

Alumnos y alumnas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) presentaron “ASIS TIEMPO”, un asistente virtual con calendario inteligente diseñado para optimizar la organización del tiempo y potenciar la calidad del estudio de los estudiantes.

RIO GRANDE.- Se trata de una nueva propuesta que surge en el marco de “Digital Hackathon”, una iniciativa impulsada por el Municipio de Río Grande que promueve la creatividad y la innovación para resolver problemáticas educativas utilizando tecnologías y herramientas digitales.

ASIS TIEMPO tiene un calendario inteligente, con recordatorios y análisis de carga académica; un plan de estudio adaptativo, que se ajusta si el alumno se atrasa; mensajes motivacionales y alertas para mantener la constancia; y vinculación con Google Calendar para integrar la vida personal y académica.

“Hicimos una encuesta a estudiantes universitarios y detectamos que muchos de ellos llegaban a los exámenes agotados por falta de tiempo y la ausencia de una organización centralizada” comentaron los alumnos a cargo de ASIS TIEMPO.

“Participar del Hackathon nos permite seguir fortaleciendo, en un contexto distinto, las habilidades trabajadas durante la cursada de la Lic. en Gestión Empresarial”. “Estoy muy orgullosa del trabajo que realizaron los estudiantes, se comprometieron desde el primer momento, porque si bien se comienza con dos jornadas de forma cronometrada el trabajo continúa hasta el momento que finaliza la votación”, destacó Valeria Nava, docente tutora del proyecto.